Dix jeunes scientifiques distingués par le Prix « Quả Cầu Vàng » 2025

Le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a annoncé la liste des 10 jeunes scientifiques lauréats du Prix de la science et de la technologie « Quả Cầu Vàng » (Globe d’Or) 2025.  Le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a annoncé la liste des 10 jeunes scientifiques lauréats du Prix de la science et de la technologie « Quả Cầu Vàng » (Globe d’Or) 2025.

Parmi eux : trois dans le domaine des technologies de l’information, de la transformation numérique et de l’automatisation ; deux en technologies médico-pharmaceutiques ; un en biotechnologie ; deux en technologies environnementales et deux en nouveaux matériaux.

Ces dix jeunes scientifiques se sont distingués par leurs réalisations exceptionnelles, avec de nombreux brevets et solutions techniques appliqués dans la pratique. Ils ont également publié des travaux scientifiques de haute qualité dans des revues internationales réputées, bénéficiant d’un large écho dans la communauté scientifique et d’un fort indice de citation, ou obtenu des distinctions de concours scientifiques et technologiques prestigieux.

Chaque lauréat recevra l’Insigne « Jeunesse créative » du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, le trophée « Quả Cầu Vàng », un certificat de distinction et une récompense financière de 20 millions de dôngs.

Le Prix « Quả Cầu Vàng » est décerné chaque année par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh en coopération avec le ministère des Sciences et des Technologies. Il récompense au maximum 10 jeunes talents de moins de 35 ans dans cinq domaines clés : technologies de l’information, technologies médico-pharmaceutiques, biotechnologie, technologies environnementales et nouveaux matériaux.

La cérémonie de remise des prix 2025 est prévue pour le 29 octobre 2025 à Hanoï.-VNA/VI

