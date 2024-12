Dix événements marquants de l'économie vietnamienne en 2024

L'Agence vietnamienne d’Information (VNA) tient à vous présenter ci-dessous les 10 événements marquants de l'économie vietnamienne en 2024, lesquels ont été sélectionnés par son Département des informations économiques.

1. Croissance du PIB de plus de 7%

Malgré les lourdes pertes causées par le typhon Yagi et les incertitudes de l’économie mondiale, la croissance du Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam en 2024 est estimée à plus de 7%, dépassant l’objectif fixé par l’Assemblée nationale.

La macroéconomie est stable, l'inflation est maîtrisée en dessous de 4%. L’import-export s’approche de la barre des 800 milliards de dollars. La valeur de la marque nationale atteint 507 milliards de dollars, se classant au 32e rang sur 193 pays. Les investissements directs étrangers (IDE) s’élèvent à plus de 31 milliards de dollars, faisant du Vietnam de l’un des 15 premiers pays en développement en termes d’attraction d’IDE au monde. Le nombre d’arrivées touristiques internationales au Vietnam connaît une croissance annuelle d’environ 40%.

2. Élaboration de plans de réorganisation de ministères du secteur économique

Concrétisant les directives du Comité central de pilotage du dressement du bilan de la résolution n° 18-NQ/TW du 12e Comité central du Parti sur « Quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre simple, efficace et performante », depuis début décembre, des organes du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement, du Front de la Patrie du Vietnam et de nombreuses organisations sociopolitiques élaborent des plans pour les soumettre au Comité central du Parti au cours du premier trimestre 2025.

Les fusions notables comprennent le ministère du Plan et de l'Investissement et le ministère des Finances, le ministère des Transports et le ministère de la Construction, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural...

3. Adoption des politiques d’investissement et de relance de deux projets importants

Lors de sa 8e session, l’Assemblée nationale a approuvé la politique d'investissement pour le projet de ligne ferroviaire Nord-Sud, d’un montant total de 1.713.548 milliards de dongs (67,34 milliards de dollars), et la politique de relance de l’investissement pour le projet d'énergie nucléaire de Ninh Thuan.

Le projet de ligne ferroviaire Nord-Sud contribuera à la réorganisation du marché de transport sur le couloir Nord-Sud de manière durable. Le projet d'énergie nucléaire de Ninh Thuan permettra de diversifier les sources d’approvisionnement en électricité et contribuera à la garantie de la sécurité énergétique nationale et la protection de l’environnement.

4. Adoption de la Loi foncière (amendée)

L’Assemblée nationale a adopté le 18 janvier le projet de la Loi foncière (amendée). Aux côtés de la Loi sur les logements (modifiée) et de la Loi sur les affaires immobilières (modifiée), la Loi foncière (modifiée) entrera en vigueur 5 mois plus tôt que prévu. Elle contribuera à compléter synchroniquement les politiques et lois concernés pour un développement stable et durable du marché immobilier, une gestion et une utilisation efficaces des ressources foncières.

En 2024, l’Assemblée nationale a également adopté de nombreux projets de loi importants visant à supprimer les « goulots d’étranglement » institutionnels, créant ainsi un couloir juridique favorable au développement socio-économique.

5. Lourdes pertes causées par le typhon Yagi

Le super typhon Yagi, le plus violent de ces 30 dernières années en Mer Orientale et des 70 dernières années sur le continent du Vietnam, a fait 323 morts, 22 disparus, 1.978 blessés et des pertes matérielles estimées à plus de 81.700 milliards de dongs. L’ensemble du système politique s’est uni pour résoudre les conséquences du typhon et retrouver la vie normale.

En plus de tirer des leçons en matière de prévention et de règlement des conséquences des typhons, le gouvernement, les ministères et organes compétents ont proposé des tâches et mesures majeures pour se préparer aux catastrophes naturelles dans les temps à venir.

6. Achèvement en un temps record du projet de ligne 500 kV - circuit 3

La ligne d’électricité 500 kV - circuit 3, depuis Quang Trach (province de Quang Binh, au Centre) à Phô Nôi (province de Hung Yen, au Nord), a été inauguré le 29 août, après seulement six mois de travaux. Elle a établi un record en termes de rapidité de l’accomplissement des procédures d’investissement et de la durée de la construction.

Le projet, qui a été conçu et mis en œuvre par des ingénieurs vietnamiens, revêt une signification particulièrement importante dans de nombreux aspects de l’économie, de la politique, de la société, contribuant à assurer la sécurité énergétique nationale et à remédier aux pénuries d’électricité locales dans le Nord. Le projet a apporté de nombreuses leçons en matière de mise en œuvre de grands travaux.

7. Prise de mesures spéciales pour la stabilisation du marché de l’or

Face aux évolutions complexes et imprévisibles du marché de l'or, mettant en œuvre les directives du gouvernement et du Premier ministre sur la gestion de la grande différence entre les prix nationaux et internationaux des lingots d'or SJC, la Banque d'État du Vietnam a mis en œuvre des mesures spéciales pour stabiliser le marché de l'or.

Le 22 avril, la Banque d'État a relancé la vente aux enchères de lingots d'or SJC après 11 ans. Après neuf séances de vente aux enchères pour augmenter l'offre du marché, la Banque d'État a pris d’autres mesures de stabilisation, en passant à la vente directe d'or SJC par l'intermédiaire de 4 banques commerciales publiques et de la compagnie de joaillerie de Sai Gon (SJC).

En outre, la Banque d’État s’est coordonnée avec les ministères et organes concernés pour renforcer la mise en œuvre de solutions synchrones de gestion de l’État pour les activités de commerce d’or et traiter sévèrement les violations de la loi.

8. Élimination des irrégularités dans les enchères des droits d'utilisation de foncier

En 2024, des problèmes inhabituels sont apparus dans des enchères des droits d’utilisation de foncier. Début août, de nombreuses séances de vente aux enchères des droits d'utilisation de foncier ont été organisées consécutivement en banlieue de Hanoï, avec des milliers d'inscriptions, et où le prix le plus haut s’est élevé à plus de 100 millions de dongs par mètre carré. Il y a même eu une séance où le prix gagnant a été 18 fois supérieur au prix de départ.

Ces évolutions ont montré des signes de manipulation de prix, affectant le développement sain du marché de l’immobilier. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux localités, aux ministères et aux organes compétents de rectifier l’organisation des enchères des droits d’utilisation de foncier ainsi que de sanctionner strictement les violations de la loi.

9. Mise en service du réseau 5G

Viettel a lancé officiellement le 15 octobre le premier réseau 5G au Vietnam. Étant l’un des piliers de la 4e révolution industrielle, les infrastructures numériques, dont le réseau 5G, impacte fortement le développement socio-économique, promouvant l’innovation et l’amélioration de la productivité de plusieurs secteurs.

En 2024, le Vietnam a mis en place avec succès 49 sur 76 services publics essentiels sur le portail national de la fonction publique. Plus de 57,9 millions de comptes VNeID ont été activés et 32,1 millions de carnets de santé électroniques ont été créés.

10. Attaques de ransomware visant VNDirect et PVOIL

La société de valeurs mobilières VNDirect a été victime d'un piratage de cryptage de données à des fins d'extorsion survenu le 25 mars. Puis, le 2 avril, Vietnam Oil Corporation (PVOIL) a été attaquée de manière similaire. Ces attaques ont provoqué le blocage du système informatique de ces entreprises, causant de grands dommages.

Selon le Département de la sécurité de l'information du ministère de l'Information et de la Communication, les attaques de ransomware visent de nombreuses agences, organisations et entreprises au Vietnam, notamment celles dans les domaines de la finance, de la banque, de l'énergie et des télécommunications. Il s'agit d'une sonnette d’alarme qui exige aux entreprises de rechercher de meilleures solutions contre les menaces de cybersécurité./.-VNA