Dix aires protégées du Vietnam rejoignent la Liste verte de l'UICN

Le Vietnam compte 10 aires protégées et conservées participant au programme de la Liste verte de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

La réserve naturelle de Vân Long est la première aire protégée d'Asie du Sud-Est à être inscrite sur la Liste verte. Photo: thiennhienmoitruong.vn

Ce sont le parc national de Cuc Phuong, le parc national de Phong Nha-Ke Bàng, le parc national de Vu Quang, le parc national de Bach Ma et la zone de réserve naturelle de Dông Châu -Khe nuoc Trong, le parc national de Sông Thanh, le parc national de Bidoup-Nui Bà, le parc national de Cat Tiên, le parc national de Pù Mat et le parc national de Côn Dao.

Actuellement, le parc national de Cat Tiên s’efforce d'achever les dernières procédures pour être inscrit sur la Liste verte de l'UICN en 2024.

La Liste verte de l'UICN est des normes mondiales pour les aires protégées et conservées, fournissant une mesure du succès en matière de conservation de la biodiversité et de développement durable. Jusqu’à 2022, cette initiative a attiré l'attention et la participation de plus de 60 pays à travers le monde.

Le Vietnam a obtenu des progrès encourageants en matière de conservation de la biodiversité. Son adhésion à la Liste verte de l’UICN démontre son engagement en faveur de la durabilité environnementale mondiale.

La participation du Vietnam à des programmes internationaux comme la Liste verte témoigne des contributions du Vietnam dans la préservation de la riche biodiversité, ainsi qu’au développement durable. -VNA/VI