Diverses activités pour célébrer le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale

À l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre), le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a dévoilé un vaste programme d’activités culturelles et artistiques.

Les temps forts de ces commémorations comprendront une cérémonie officielle, un défilé militaire et civil à Hanoï, ainsi qu’une exposition nationale retraçant les grandes réalisations socio-économiques du pays au cours des 80 dernières années.

Cette exposition se tiendra du 28 août au 5 septembre 2025 au Centre national des expositions à Hanoï. Elle mettra en lumière les réalisations du Vietnam depuis 1945, la richesse culturelle de ses 54 ethnies, ses ressources naturelles et son patrimoine architectural. Une attention particulière sera portée, entre autres, aux industries vertes, à la transition numérique ainsi qu’aux avancées dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense.

En outre, le programme prévoit la création d’un logo officiel et de cadeaux souvenirs, qui seront remis lors des rencontres des dirigeants du Parti et de l’État à cette occasion.

Pour assurer la couverture médiatique des événements, un centre de presse sera mis en place, notamment pour la cérémonie officielle et le défilé militaire et civil. Un concours de création d’affiches sera également lancé.

L'agence de voyage Vietravel propose des visites gratuites aux vétérans et anciens soldats vivant dans le Nord en juillet. Photo: Vietnam+

Les dirigeants du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ont souligné que ces activités devront être organisées de manière solennelle, significative et efficace, sous des formes vivantes et centrées sur le peuple. Ces commémorations seront étroitement liées à la communication autour des congrès des organisations du Parti à tous les niveaux, en préparation du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV). – VNA