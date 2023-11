Diverses activités en l’honneur du centenaire de Van Cao, compositeur de l'hymne national

Des couvertures de livres, des illustrations dessinées par le célèbre compositeur, poète et peintre Van Cao (1923-1995), ainsi que des histoires sur l’auteur de "Tien quan ca" (La chanson de marche vers le Front) - l'hymne national du Vietnam, seront présentées au public à travers une kyrielle d’activités marquant le centenaire de sa naissance.

Le compositeur Van Cao, auteur de l'hymne national, est une figure emblématique de la scène musicale et artistique vietnamienne. Photo : VNA

Ces activités sont co-organisées les 6 et 8 novembre à Hanoï par le journal « Nhan Dan » (Peuple) et le Conseil central pour la théorie et la critique de la littérature et des arts.

Parmi les activités de célébration, il faut citer notamment une exposition de couvertures de livres, d'illustrations de journaux et de peintures de l’huile de Van Cao, et un séminaire scientifique placé sur le thème « L’univers de musique, de poésie et de peinture de Van Cao ».

Selon son fils, le peintre Nguyen Van Thao, commissaire de l'exposition, celle-ci présentera une centaine d'illustrations, de couvertures de livres et certaines peintures à l'huile de son père. A savoir que Van Cao commença à créer des illustrations en 1945 et travailla pour de nombreux journaux et maisons de publication.

Quant au séminaire, cet événement présentera une vingtaine d’interventions de différents chercheurs et artistes sur le compositeur Van Cao

.

Le compositeur Van Cao, une figure emblématique de la scène musicale et artistique vietnamienne, fut né en 1923 dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord). La version originale de la chanson ''Tiên quân ca'' fut choisie par le Président Ho Chi Minh pour être l'hymne national et éditée par l'Assemblée nationale en 1955.