Diverses activités en l’honneur du 132e anniversaire du Président Ho Chi Minh à l’étranger

De nombreuses activités ont été organisées en Ukraine, à Cuba et au Venezuela à l'occasion du 132e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai).

En Ukraine, le 19 mai, la Fondation culturelle ukrainienne Boris Lyinik, en collaboration avec l'ambassade du Vietnam dans ce pays, a organisé dans la ville portuaire d’Odessa une rencontre intitulée "Odessa découvre le Vietnam" pour marquer le 132e anniversaire du Président Ho Chi Minh et le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Ukraine.

La rencontre, organisée à la fois en présentiel et par visioconférence, a réuni de nombreux amis ukrainiens qui ont partagé leurs sentiments profonds envers le grand leader vietnamien et présenté des œuvres littéraires sur le Président Ho Chi Minh et le Vietnam.

Lors de l’événement, le comité d’organisation a présenté des photos illustrant l’histoire, la nature et la culture du Vietnam et un vidéo clip sur les activités de diplomatie culturelle de l’ambassade du Vietnam en Ukraine. Un bon nombre d’œuvres littéraires du Président Ho Chi Minh et de certains écrivains et poètes vietnamiens conservées à la librairie Ivan Franko ont été exposées à cette occasion.

Cérémonie au parc de la Paix à La Havane pour rendre hommage au Président Ho Chi Minh. Photo: VNA



Le même jour, à Cuba, l'Institut cubain d'amitié avec les peuples (ICAP) et l’ambassade du Vietnam ont déposé des fleurs au buste du Président Ho Chi Minh au parc de la Paix à La Havane.

L’événement a eu lieu en présence du vice-président de l’ICAP, Victor Gaute Lopez, du président adjoint de la Cour populaire suprême du Vietnam, Nguyen Van Du, en visite officielle à Cuba, de l’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Le Thanh Tung, de représentants d’organisations cubaines, ainsi que de Vietnamiens vivant dans ce pays.

L'ambassadeur du Vietnam au Venezuel, Le Viet Duyen (3e à partir de la droite), et le directeur de l'Université nationale expérimentale polytechnique de la force armée du Venezuela, Pascualino Angiolillo, à la cérémonie d'inauguration. Photo: VNA



Par la même occasion, l’ambassade du Vietnam au Venezuela et l'Université nationale expérimentale polytechnique de la force armée (UNEFA) du Venezuela ont organisé le 19 mai la cérémonie d'inauguration d'une faculté sur le pays et la culture du Vietnam à l'époque de Ho Chi Minh.

Dans l’immédiat, cette faculté encouragera les études sur l'histoire, la culture, la langue, l'économie et la politique du Vietnam, a fait savoir le directeur de l’Université vénézuélienne, Pascualino Angiolillo.



Il a émis le souhait de coopérer avec les agences compétentes vietnamiennes pour partager des informations et des documents sur la pensée de Ho Chi Minh. En particulier, il a exprimé sa détermination à multiplier cette faculté dans d’autres campus de son université dans l’ensemble du pays. -VNA/VI