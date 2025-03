Distinction : le Premier ministre Pham Minh Chinh, professeur honoraire de l'Université Tsinghua

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est vu décerner le titre de « professeur honoraire » de l'Université Tsinghua lors d’une cérémonie organisée le 2 mars à Hanoï par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Éducation et de la Formation, l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, en coordination avec l'Université Tsinghua (Chine). Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est vu décerner le titre de « professeur honoraire » de l'Université Tsinghua lors d’une cérémonie organisée le 2 mars à Hanoï par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Éducation et de la Formation, l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, en coordination avec l'Université Tsinghua (Chine).



Lors de la cérémonie, le professeur et docteur Qiu Yong, secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC) de l'Université Tsinghua et académicien de l'Académie chinoise des sciences, a souligné que le Premier ministre Pham Minh Chinh était un dirigeant influent au niveau international. Il a estimé qu’avec les objectifs de stabiliser la macroéconomie, de contrôler l'inflation, de promouvoir la croissance et d'assurer les équilibres majeurs, le gouvernement vietnamien avait obtenu de nombreuses réalisations remarquables en matière de développement socio-économique et d'amélioration de la vie de la population vietnamienne.

Parallèlement, sous l'attention et la direction du Premier ministre chinois Li Qiang et du Premier ministre Pham Minh Chinh, les ministères et localités du Vietnam et de la Chine ont coordonné étroitement leurs efforts, a-t-il ajouté.



Selon le professeur et docteur Qiu Yong, sur la base des acquis du Premier ministre Pham Minh Chinh dans le domaine du développement économique et de ses importantes contributions à la coopération et aux échanges sino-vietnamiens, l'Université Tsinghua souhaite lui conférer le titre de « professeur honoraire ».



Exprimant son honneur de recevoir cette distinction, Pham Minh Chinh a souligné que ce titre était non seulement une reconnaissance de l'Université Tsinghua, mais aussi un témoignage du respect du Parti, de l'État et du gouvernement chinois pour les contributions du Parti et de l'État vietnamiens dans la poursuite du Renouveau, la construction du socialisme et le développement socio-économique national. Il s’agit également d’une reconnaissance des efforts du gouvernement vietnamien pour promouvoir les relations entre le Vietnam et la Chine.



Il a affirmé que le gouvernement vietnamien était prêt à se coordonner étroitement avec le gouvernement chinois pour renforcer le partenariat de coopération stratégique global et la communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, conformément aux orientations convenues par les hauts dirigeants des deux pays. Cette coopération vise à apporter des bénéfices concrets aux populations des deux nations et à contribuer à la paix et à la stabilité dans la région.



Forte de plus d'un siècle d'histoire, l'Université Tsinghua s'impose comme l'une des institutions d'enseignement supérieur les plus prestigieuses de Chine et figure parmi les meilleures universités d'Asie. Son caractère multidisciplinaire, notamment dans les domaines de la technologie, de l'ingénierie et des sciences naturelles, en fait une destination de choix pour les étudiants internationaux les plus talentueux souhaitant poursuivre leurs études en Chine.



Le titre de « professeur honoraire » de l'Université Tsinghua est conféré à des personnalités éminentes ayant apporté des contributions significatives à l'éducation, à la formation, aux sciences et au développement socio-économique, tout en jouant un rôle déterminant dans le renforcement des relations d’amitié.- VNA/VI