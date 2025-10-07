Discours du secrétaire général Tô Lâm à l’ouverture du 13ᵉ Plénum du Parti du 13ᵉ mandat

Ce matin du 6 octobre, le 13ᵉ Plénum du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 13ᵉ mandat s’est solennellement ouvert dans la capitale Hanoï.

Le secrétaire général Tô Lâm a prononcé le discours d’ouverture.

Le membre du Bureau politique et président de la République, Luong Cuong, a dirigé la séance inaugurale.

L’Agence vietnamienne d’information a l’honneur de présenter le texte intégral du discours prononcé par le secrétaire général Tô Lâm lors de la séance d’ouverture du 13ᵉ Plénum du Parti du 13ᵉ mandat :

« Chers camarades, membres du Bureau politique, membres du Secrétariat, membres du Comité central du Parti,

Chers camarades présents au plénum,

Aujourd’hui, le Comité central du Parti du 13ᵉ mandat ouvre le 13ᵉ Plénum dans une ambiance révolutionnaire intense, renforcée par la confiance croissante du peuple, alors que l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée viennent de célébrer le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale. Les indicateurs socio-économiques enregistrés au cours des neuf premiers mois surpassent ceux de la même période de 2024 dans la majorité des secteurs ; le modèle d’administration locale à deux niveaux fonctionne globalement de manière fluide ; les services publics continuent de s’améliorer en mettant les citoyens et les entreprises au centre. L’espace de développement, dans le cadre de la Planification globale nationale, se renforce et crée des synergies ; l’économie régionale se structure davantage, se transformant en un nouvel avantage concurrentiel. Les sept résolutions stratégiques publiées par le Bureau politique au cours de l’année écoulée ont ouvert la voie à des mesures concrètes et solides, servant les objectifs de préserver la paix, la stabilité, le développement rapide et durable, d’améliorer le niveau de vie du peuple, ainsi que de réaliser deux objectifs centenaires fixés par notre Parti, auxquels le peuple aspire ardemment.

Avec courage, intelligence, proactivité et créativité, nous avons essentiellement maîtrisé et surmonté les pressions complexes de la concurrence politique, répondu à temps opportun aux nouvelles politiques commerciales de certains grands partenaires, fait face aux ruptures de chaînes d’approvisionnement, aux conflits commerciaux, aux catastrophes naturelles, aux épidémies et aux activités des forces hostiles... Notre Parti a su "tenir fermement la barre du navire dans la tempête", persévérant vers l’avant, s’efforçant d’atteindre et de dépasser les objectifs fixés par la Résolution du 13ᵉ Congrès national du Parti et les autres objectifs stratégiques définis par le Parti.

Au nom du Bureau politique et du Secrétariat, je souhaite chaleureusement la bienvenue aux membres du Comité central et aux délégués invités, tout en reconnaissant et en appréciant hautement les efforts et les résultats obtenus récemment. Je vous adresse mes vœux de santé, de bonheur et de succès.

Chers camarades,

Conformément au Règlement de travail du Comité central, le Comité d'organisation du Plénum a transmis à l'ensemble des camarades tous les contenus et le programme de travail afin que vous puissiez les étudier. Vous venez également d'approuver le programme et le contenu de la 13ᵉ Plénum du Parti.

Je suis convaincu qu'avec le sens des responsabilités et la conscience d'un membre du Parti, les membres du Comité central concentreront toute leur attention et leur intelligence pour apporter des contributions concrètes au succès du Plénum.

Je souhaite souligner quelques points essentiels parmi les contenus à l'ordre du jour, afin d'orienter vos réflexions, vos analyses, vos propositions, ainsi que l'exercice de vos droits des membres du Parti et responsabilités des membres du Comité central au cours de cette session.

Le 13ᵉ Plénum du Parti du 13ᵉ mandat. Photo: VNA

I. Groupe de questions relatives à la préparation du 14ᵉ Congrès national du Parti

1. Concernant le travail du personnel pour le Congrès

Conformément à la Conclusion n°180 du 25 juillet 2025 du Comité central du Parti sur les orientations du travail du personnel du Comité central du Parti du 14ᵉ mandat, ainsi qu'à l'Avis du Bureau politique et du sous-comité du personnel concernant les critères de présentation des candidats (membres titulaires et suppléants, réélus ou de première participation), au 20 août 2025, 100 % des comités du Parti à tous les niveaux ont présenté leurs propositions de candidatures pour le Comité central du 14ᵉ mandat et transmis les résultats au sous-comité du personnel. Sur la base de ces propositions, ainsi que des évaluations, vérifications et conclusions complémentaires des organes compétents, le Bureau politique a discuté, procédé à une évaluation globale, approuvé la liste et organisé un vote de présentation des candidatures conformément au règlement. Le Bureau politique a également organisé le vote de présentation des candidatures pour la Commission centrale du contrôle du 14ᵉ mandat, incluant les membres réélus et de première participation.

Lors de ce Plénum, le Bureau politique soumet au Comité central un rapport pour avis sur les résultats et les propositions de candidatures pour le Comité central du 14e mandat et pour la Commission centrale du contrôle du 14ᵉ mandat, et procède au vote de présentation de ces candidatures conformément aux dispositions en vigueur.

Il s'agit d'un travail de la plus haute importance, un enjeu crucial parmi les enjeux cruciaux, qui déterminera le succès du 14ᵉ Congrès du Parti et le développement du pays dans la période à venir. Je propose que, dans le processus de sélection et de présentation des candidats, les camarades se basent sur les normes, conditions, structures et quotas définis dans l'orientation du travail du personnel du 14ᵉ Congrès du Parti et les règlements pertinents. Il est impératif de placer les intérêts du Parti, de la nation et du peuple au-dessus de tout ; d'assurer un équilibre harmonieux entre critères et structures ; entre héritage, stabilité et développement ; entre caractère général et caractère spécifique ; entre formation spécialisée et atouts personnels ainsi que compétences pratiques ; entre crédibilité, expérience et potentiel d'évolution. La qualité, l'efficacité et les contributions réelles des cadres doivent être les critères fondamentaux pour le choix des candidats.

Les exigences essentielles pour la sélection sont : vertu – compétence – crédibilité – intégrité – efficacité ; le courage de penser, d'agir et d'assumer la responsabilité dans l'intérêt national ; la proximité du peuple, le respect et le service du peuple. Dans la nouvelle phase révolutionnaire actuelle, une attention particulière doit être portée aux qualités morales, physiques et intellectuelles. Il faut absolument empêcher toute infiltration au sein du Comité central de personnes cherchant à obtenir des postes par l'entremise, opportunistes ou appartenant à des clans. S'agissant du personnel à la Commission centrale du contrôle, il est nécessaire de proposer des camarades dotés de fermeté et d'impartialité, ayant une connaissance approfondie du droit et une parfaite maîtrise de leur profession, "transparents comme un miroir, tranchants comme une épée", véritable gardiens de la discipline du Parti.

2. Concernant les projets de documents du 14e Congrès national du Parti :

Les projets de documents du 14e Congrès national du Parti ont été préparés avec soin et rigueur, révisés et complétés à de nombreuses reprises, notamment les contenus adoptés lors du 11e et du 12e Plénum du Comité central. Dans l’ensemble, leur contenu répond désormais aux exigences pour être soumis au 14e Congrès national du Parti. L’objectif est de dresser le bilan du développement des cinq dernières années, de définir les objectifs et tâches pour les cinq années à venir et aussi de formuler une pensée stratégique, une vision et une orientation de développement du pays à l’horizon du milieu du 21e siècle.

Le sous-comité chargé des documents a intégré les éléments essentiels des sept Résolutions récemment adoptées par le Bureau politique dans le rapport politique. À ce jour, dix-sept points nouveaux ont été identifiés dans les projets de documents soumis au 14e Congrès. Lors de ce plénum, je propose aux membres du Comité central ainsi qu’aux délégués invités de continuer à apporter leurs observations afin de perfectionner davantage les projets. Chaque contribution constitue en effet une occasion d’apprentissage collectif et une étape supplémentaire vers la complétude des documents.

Les discussions se concentrent sur cinq grands axes :

(i) Réaffirmer le rôle crucial du travail d’édification et de rectification du Parti, poursuivre le renouvellement du mode de direction, renforcer la capacité de gouvernance et la combativité du Parti ; bâtir un Parti « moral et civilisé » selon l’enseignement du Président Ho Chi Minh ; intensifier la lutte contre la corruption, le gaspillage, les pratiques malsaines, l’individualisme, les intérêts de groupe ainsi que la dégradation idéologique, morale et comportementale.

(ii) Les questions relatives à la théorie de la politique de Renouveau, à la rationalisation de l’appareil d’État, à l’amélioration de l’efficacité de l'administration locale à deux niveaux, à la décentralisation et la répartition de compétences, à la protection de l’environnement, au renforcement de la défense, de la sécurité, des relations extérieures et de l’intégration internationale, sont considérées comme des tâches constantes et essentielles; le règlement des questions Etat-Marché-Société, des domaines de la culture, de l’être humain, de l’éducation, de la formation et de la santé... sont intégrées de manière appropriée dans les documents.

(iii) Définir un nouveau modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme moteurs principaux, le considérant comme le cœur du modèle de développement national ; poursuivre l’amélioration du modèle d’économie de marché à orientation socialiste sous la direction du Parti et la gestion de l’État ; définir plus clairement le rôle directeur de l’économie étatique; considérer l’économie privée comme l’un des moteurs les plus importants de la croissance nationale.

(iv) Tirer les leçons précieuses issues de quarante années de Renouveau.

(v) En particulier, enrichir les contenus relatifs à l’orientation vers l’autonomie stratégique, au renouvellement du modèle de développement et à la pensée d’une gestion efficace dans le processus de développement du pays.

Le programme d’action du Comité central du Parti a été élaboré par le sous-comité des documents selon l’orientation consistant à concrétiser étroitement les objectifs, indicateurs, lignes directrices, orientations de développement, tâches prioritaires et percées stratégiques, tout en garantissant leur adéquation avec la situation nationale et internationale.

Ces contenus sont traduits en missions, projets, programmes et travaux assortis d’une répartition claire des responsabilités, d’une identification précise des ressources, d’un calendrier et des conditions nécessaires à leur mise en œuvre. Ces éléments doivent être « mesurables et évaluables » tout au long du processus d’exécution.

Toutefois, il s’agit d’un contenu très nouveau qui doit être étroitement ancré dans la réalité, c’est pourquoi vos contributions sont particulièrement attendues.

II - S’agissant du groupe des questions socio-économiques

Dans l’ensemble, le tableau socio-économique du pays en 2025 se dessine avec des teintes majoritairement positives. Malgré les nombreux impacts défavorables dus aux incertitudes de la conjoncture mondiale, ainsi qu’aux catastrophes naturelles et aux tempêtes ayant causé de lourds dommages, le pays a su préserver sa stabilité tout en maintenant un rythme de développement soutenu. Le PIB au troisième trimestre 2025 a enregistré une croissance de 8,22 %, portant le taux de croissance cumulé sur les neuf premiers mois de l’année à 7,84 %. Les recettes budgétaires ont atteint près de 2.000.000 milliards de dôngs, soit 97,9 % des prévisions, tandis que l’excédent commercial s’est élevé à près de 17 milliards de dollars. Il est prévu que l’ensemble des 15 indicateurs socio-économiques clés fixés pour l’année 2025 soient atteints, voire dépassés. La croissance du PIB pour l’ensemble de l’année est estimée entre 8,1 % et 8,5 %. Ces résultats remarquables sont le fruit des efforts conjoints du Parti, du gouvernement, de l’Assemblée nationale, des organes relevant du système politique, des administrations à tous les niveaux, de la communauté des entreprises et de l’ensemble du peuple. Toutefois, il convient de noter que l’économie nationale recèle encore certaines fragilités internes qu’il nous faut traiter afin d’assurer une croissance plus durable et de meilleure qualité.

L’année 2026 marquera le début d’un nouveau mandat, revêtant une signification très importante pour la mise en œuvre de la Résolution du 14ᵉ Congrès national du Parti. Les objectifs fixés sont ambitieux, notamment en ce qui concerne le taux de croissance économique, qui devra dépasser 10 %, avec un PIB par habitant atteignant de 5.400 à 5.500 dollars, et un taux d’inflation (IPC) maintenu autour de 4,5 %. Il s’agit non seulement d’une exigence incontournable, mais également d’un défi considérable. Je propose d’engager une réflexion approfondie et de fournir des orientations majeures afin de permettre aux Comités du Parti de l’Assemblée nationale et du gouvernement de diriger efficacement l’élaboration du plan de développement socio-économique, du projet de budget de l’État pour 2026 et pour la période suivante, dans un esprit de consolidation de l’autonomie stratégique, de l’autosuffisance et de la résilience pour le développement national, selon la devise : « Stabilité – Discipline – Accélération – Percée – Durabilité ».

Je propose de concentrer nos réflexions et discussions sur six priorités majeures : (1) maintenir la stabilité macroéconomique en assurant une gestion budgétaire et monétaire flexible, cohérente et bien coordonnée, dans le but de consolider la confiance du marché ; (2) stimuler trois moteurs de la croissance, à savoir l’investissement, la consommation et les exportations, tout en créant de nouveaux espaces de développement grâce aux liens interrégionaux renforcés et à un processus d’urbanisation de haute qualité ; (3) promouvoir la transformation numérique et la transition verte, en transformant les données en ressources, en faisant de l’économie numérique un levier de croissance, et en développant les énergies renouvelables ainsi que l’économie circulaire comme fondations solides pour un développement durable ; (4) améliorer la productivité, la qualité et les normes, en favorisant la science, la technologie et l’innovation dans les entreprises, en renforçant les chaînes de valeur et le contenu local dans la production ; (5) développer les marchés du capital, de l’emploi, de la science et de la technologie, ainsi que de l’immobilier, dans une optique de sécurité, de transparence et d’efficacité ; (6) mettre en œuvre avec force et détermination le programme de développement de 11 technologies stratégiques tel qu’énoncé dans la Résolution 57 pour renforcer l’autonomie scientifique et technologique.

Les autres points inscrits à l’ordre du jour du plénum doivent également faire l’objet d’une attention particulière et d’un débat approfondi, dans un esprit d’objectivité, de vision globale, d’approche scientifique et pratique, ainsi que de propositions concrètes et cohérentes.

Chers camarades,

L’élan révolutionnaire ne naît pas des discours ou des émotions, mais des résultats tangibles, qui se reflètent dans « le repas quotidien de chaque famille », dans les actions concrètes telles que « du lait pour les enfants, de la soie pour les personnes âgées ». Le peuple place en nous une confiance et une attente renouvelées. Il est de notre responsabilité, en tant que Comité central, de transformer ces attentes en réalité, de faire des orientations du Parti un courant vivant dans la société.

Forts de notre responsabilité envers le Parti et le peuple, je demande à chaque membre du Comité central de faire preuve d’exemplarité, de travailler de manière substantielle et efficace, de maintenir la discipline et la rigueur, de ne pas reporter le travail au lendemain, de lier les paroles aux actions et de mettre en œuvre résolument les engagements pris, afin de garantir le succès réel du 13ᵉ Plénum du Parti, et de créer un élan vers la réussite du 14ᵉ Congrès national du Parti.

Avec une confiance ferme et un nouvel élan, je déclare solennellement l’ouverture du 13ᵉ Plénum du Parti du 13ᵉ mandat. Je souhaite à ce plénum une atmosphère de solidarité, de sagesse, d’innovation et d’efficacité, et adresse à tous les camarades mes vœux de santé, de bonheur et de succès. – VNA/VI