Discours du secrétaire général du Parti à la cérémonie des 80 ans de la VNA

Le secrétaire général du Parti, To Lam, à la cérémonie des 80 ans de la VNA. Photo: VNA

Le matin du 14 septembre, au Centre national d'information, situé au 5 rue Ly Thuong Kiet, à Hanoï, l'Agence vietnamienne d'information (VNA) a organisé une cérémonie solennelle pour recevoir l'Ordre de Hô Chi Minh (pour la troisième fois) et pour célébrer le 80e anniversaire de sa fondation (15 septembre 1945 – 15 septembre 2025).



Le secrétaire général du Parti, To Lam, y a assisté et prononcé un discours. La VNA tient à vous présenter l'intégralité de ce texte.



DISCOURS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARTI, TO LAM



« Chers dirigeants du Parti et de l'État, chers dirigeants des organes centraux et locaux,



Chers journalistes chevronnés et générations de journalistes de la VNA à travers les époques,



Mesdames et Messieurs les délégués, chers invités internationaux,



Aujourd'hui, alors que nous sommes encore imprégnés de l'émotion et de la fierté de la grande célébration du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre, je suis très heureux d'être ici au Centre national d'information pour assister à la cérémonie de remise de l'Ordre de Hô Chi Minh et à la célébration du 80e anniversaire de la VNA - agence de presse nationale, agence d'information stratégique et fiable du Parti et de l'État.



Née et ayant grandi aux côtés de la nation, les générations de journalistes de la VNA ont toujours fait preuve d'un courage inébranlable et d'un grand dévouement, n'hésitant pas à faire face aux difficultés, aux épreuves et aux sacrifices pour contribuer à écrire l'épopée de la nation et du peuple, de notre Parti glorieux, de notre chère Patrie, et des journalistes de l'agence eux-mêmes. Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, j'adresse mes plus chaleureuses félicitations, mes vœux les plus sincères et mes plus profonds sentiments aux dirigeants, journalistes, rédacteurs, techniciens et employés de la VNA à travers les âges, ainsi qu'aux familles des journalistes martyrs et des journalistes invalides.



Félicitations à la VNA, à qui le Parti et l'État décernent la noble récompense de l'Ordre de Hô Chi Minh pour la troisième fois.



Chers camarades et amis,



Il y a 80 ans, le 15 septembre 1945, Việt Nam Thông Tấn Xã (Agence vietnamienne d'information), un nom donné par le Président Hô Chi Minh lui-même, a fièrement diffusé le texte intégral de la Déclaration d'Indépendance et la liste du gouvernement provisoire en trois langues : vietnamien, anglais et français, annonçant au monde entier la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui la République socialiste du Vietnam. À partir de ce jalon historique, la VNA assume la noble mission de fournir l'information officielle du Parti et de l'État aux médias et au public, tant au Vietnam qu'à l'étranger. Elle remplit également la tâche stratégique de fournir des informations aux dirigeants du Parti, de l'État et aux agences de planification politique.



Dès ses débuts, lorsque ses forces étaient encore jeunes et ses équipements rudimentaires, sous la direction directe du Parti, l'équipe de journalistes de l’Agence, animée par le patriotisme et la passion, a constamment appris, progressé et surmonté les sacrifices et les difficultés pour être présente au front, contribuant ainsi au succès de la Révolution. Ce sont ces années d'épreuves qui ont forgé le courage et les valeurs fondamentales des journalistes de l’Agence.



Pendant la période de résistance, des centaines de reporters, techniciens et employés de la Việt Nam Thông Tấn Xã se sont portés volontaires pour aller au front, être présents sur tous les champs de bataille, pour transmettre des informations et des images qui reflétaient fidèlement l'esprit et la détermination de notre armée et de notre peuple dans la résistance, le soutien des amis internationaux et les victoires retentissantes sous la direction clairvoyante du Parti.



En 1960, l'Agence de presse de libération a été créée avec pour mission d'être porte-parole et organe de presse officiel du Front national de libération du Sud du Vietnam. Pendant 15 ans d'activité, avec le soutien de la Việt Nam Thông Tấn Xã et sous la direction du Comité central du Parti, les journalistes de l'Agence de presse de libération ont été extrêmement courageux et tenaces, affrontant les bombes et les balles, présents dans les zones les plus féroces de la guerre pour accomplir à la fois leur mission d'information et combattre directement, comme de vrais soldats. Ils sont devenus une arme de lutte révolutionnaire puissante et efficace, contribuant de manière cruciale aux victoires éclatantes de notre nation jusqu'à la réunification nationale.



Après la réunification nationale, le 24 mai 1976, Việt Nam Thông Tấn Xã et l'Agence de presse de libération, deux entités « qui ne faisaient qu'une », ont officiellement fusionné, marquant une nouvelle étape dans le développement du secteur de l'information.



On peut évaluer brièvement le rôle de la Việt Nam Thông Tấn Xã au Nord et de l'Agence de presse de libération au Sud pendant la période de résistance à travers trois missions spéciales : combattre comme des soldats en première ligne ; fournir des informations stratégiques aux dirigeants du Parti et de l'État ; transmettre directement des informations depuis le champ de bataille et depuis les tables de négociation aux médias nationaux et internationaux.



Pour immortaliser l'histoire héroïque du pays pendant les guerres, près de 260 journalistes et techniciens de la VNA ont sacrifié leur vie, beaucoup ont laissé une partie de leur corps sur le champ de bataille, et beaucoup autres ont été exposés à des agents chimiques. Encore aujourd'hui, de nombreux journalistes et leurs descendants portent toujours en eux la douleur de la guerre. C'est la preuve du courage, du patriotisme et de la volonté de se dévouer et de se sacrifier des journalistes révolutionnaires pour la glorieuse cause révolutionnaire de la nation.



Au cours de la période de construction et de développement national et dans la période de Đổi mới (Renouveau) et d'intégration internationale, la VNA a continué d'affirmer son statut d'agence d'information stratégique et organe de presse majeur au sein du système de communication national. Ses informations sont toujours fiables et opportunes, constituant le flux d'informations officiel et principal pour les médias nationaux et étrangers, contribuant à l'orientation de l'opinion publique, à la création d'un consensus social et à la promotion du bloc de grande union nationale, contribuant à la mise en œuvre réussie des lignes et politiques du Parti et de l'État.



Les journalistes de la VNA sont toujours en première ligne dans la lutte pour défendre le fondement idéologique du Parti, réfuter les arguments erronés et hostiles. Ils suivent de près la situation nationale et internationale, fournissant rapidement des informations et des documents de référence qui aident les dirigeants du Parti et de l'État à prendre des décisions appropriées aux tendances mondiales et au service du développement national.



Depuis sa création, la VNA joue un rôle de premier plan dans l'information extérieure. Des bulletins d'information en langues étrangères, l’Agence dispose aujourd’hui de trois produits d’information extérieure nationaux principaux et de nombreux autres, contribuant à faire connaître les lignes directrices, les politiques et l'image d'un Vietnam pacifique, dynamique, innovant et créatif, avec un fort désir de développement au sein de la communauté internationale.



Vous préservez et enrichissez le précieux trésor d'archives photographiques de la nation. Récemment, vous avez exploité ce fonds de manière très efficace pour les activités de relations extérieures et les événements importants du pays. La VNA a également été très créative et proactive dans la mise en œuvre de ses activités de relations extérieures, en élargissant la coopération avec d'autres agences de presse et en signant des accords professionnels avec des partenaires internationaux, contribuant à renforcer et à approfondir les relations entre le Vietnam et les autres pays.



La VNA est également un média pionnier dans la transformation numérique. Comme vous l'avez mentionné dans votre rapport, l'Agence propose actuellement divers types d'informations, notamment des produits de journalisme numérique et de journalisme de données, diffusés largement sur plusieurs plates-formes, ce qui contribue à orienter l'opinion publique. Le lancement aujourd'hui du portail spécial sur le XIVe Congrès national du Parti est une preuve de vos efforts constants pour couvrir les événements importants du pays et servir efficacement les médias et le grand public.



Grâce à ces réalisations, la VNA a eu l'honneur de recevoir de nombreuses distinctions du Parti et de l'État : deux titres de Héros des Forces armées populaires, un titre de Héros du Travail de la période du Renouveau, l'Ordre de l'Étoile d'or, l'Ordre de Hô Chi Minh et l'Ordre de l'Indépendance. De nombreux journalistes de la VNA ont reçu le Prix Hô Chi Minh et le Prix d'État pour des œuvres photographiques d'une grande valeur historique, d'une grande influence et qui resteront dans les mémoires.

Le secrétaire général du Parti, To Lam, remet à la VNA une statue du Président Hô Chi Minh. Photo: VNA

À l’occasion du 80e anniversaire de sa fondation, la VNA a l’honneur de se voir décerner, pour la troisième fois, l’Ordre de Hô Chi Minh, en reconnaissance de son riche passé, de ses grands mérites et de ses contributions particulièrement exceptionnelles à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.



Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, j’exprime particulièrement mon appréciation pour les mérites et les contributions des générations de dirigeants, de cadres, de journalistes, de techniciens et de travailleurs de l’Agence vietnamienne d’information à travers les époques, envers la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, ainsi que pour leur contribution à la rédaction de la chronique de la presse révolutionnaire vietnamienne.



Chers camarades et amis,



Nous entrons dans une nouvelle phase de développement de la nation. Une nouvelle ère ouvre un horizon de développement, tout en posant de nouvelles exigences révolutionnaires avec une grande détermination et une forte aspiration à bâtir un pays puissant et prospère, où le peuple vit dans la liberté, l’aisance et le bonheur. Une révolution est en cours dans nos pensées, nos institutions et nos structures organisationnelles, apportant une dynamique nouvelle au développement du pays. Le monde évolue rapidement, de manière complexe et sans précédent, et de nombreux nouveaux défis se posent au développement du Vietnam. La révolution médiatique, avec l’essor du numérique, de l’intelligence artificielle, des réseaux sociaux et de formes de diffusion de l'information sans précédent dans l’histoire, offre de grandes opportunités, mais soulève également de redoutables défis, non seulement pour les organes de presse, mais aussi pour la stabilité du pays.



Dans ce contexte, la VNA doit constamment innover pour se développer en phase avec l'époque et le développement du pays ; et continuer à affirmer son rôle en tant qu'agence d'information stratégique et fiable du Parti et de l'État, source d’informations officielles, courant principal d’informations positives sur le front de la presse et de l’idéologie. Vous devez suivre de près la situation nationale et les évolutions internationales ; recueillir et synthétiser activement les informations ; les analyser, les évaluer et les anticiper de manière précise et opportune ; fournir des bulletins d’information de grande valeur, voire des conseils, propositions et recommandations pour que les dirigeants du Parti et de l’État puissent prendre des décisions éclairées, en évitant toute surprise ou passivité. L'information de la VNA doit être exacte, objective, humaniste et bénéfique pour le pays et le peuple. Pour bien remplir sa mission dans cette nouvelle période de développement, cinq orientations majeures doivent être suivies :



Premièrement, les journalistes de la VNA doivent constamment renforcer leur fermeté politique, rester fidèles à l'idéal révolutionnaire, et affirmer leur rôle de pionniers en accomplissant avec excellence toutes les missions confiées par le Parti et l’État. Ils doivent diffuser largement les lignes directrices, politiques, lois et réalisations du Vietnam, contribuant ainsi à renforcer la confiance et le consensus dans la société, à inspirer et à éveiller l’aspiration collective à contribuer au développement national.



Pour cela, les journalistes doivent préserver leur éthique, leur intégrité et leur responsabilité sociale, surmonter les tentations matérielles, se ranger du côté de la justice, utiliser leur plume pour défendre la vérité, le progrès et la beauté, et combattre le mal, tant dans la société qu’en eux-mêmes.



Deuxièmement, face à la vague de transformation numérique et à la concurrence féroce dans l’espace médiatique mondial, vous devez innover vigoureusement dans vos méthodes de travail et dans la transmission de l’information ; être à l’avant-garde de l’application des technologies modernes, maîtriser les plates-formes numériques, l’intelligence artificielle et le big data.



Dans leur pratique professionnelle, les journalistes doivent être sensibles à la nouveauté tout en restant prudents. Sur l’autoroute de l’information, où le vrai et le faux se confondent, ils doivent continuellement se former pour acquérir des réflexes professionnels précis, maîtriser la technologie pour identifier et traiter rapidement les fausses informations, tout en sélectionnant les sujets essentiels pour les transmettre à temps aux dirigeants du Parti, de l’État et aux médias.



Troisièmement, la VNA doit améliorer la construction de ses bases de données, car les données sont le matériau de production à l’ère numérique. La constitution scientifique d’un système de données journalistiques – notamment le centre de documentation et la précieuse photothèque nationale que la VNA conserve – constituera une base essentielle pour le développement d’un journalisme créatif, d’un journalisme axé sur les données et pour la création d’une « mémoire collective » nationale.



Quatrièmement, l’intégration internationale approfondie est une orientation clé pour la période à venir. Vous devez continuer d’élargir la coopération avec les grandes agences de presse et les médias de renom dans le monde, élevant ainsi le statut de la VNA en tant qu’agence de presse crédible dans la région. En plus de promouvoir activement l’image du pays, de la culture et du peuple vietnamiens auprès des amis internationaux, la VNA doit coopérer de manière créative avec ses partenaires pour produire des contenus positifs sur le développement du Vietnam, les diffuser sur les plates-formes mondiales, et transmettre les avancées civilisées du monde au peuple vietnamien.



Cinquièmement, il convient de poursuivre la réorganisation interne pour une meilleure efficacité, assortie d’une amélioration des conditions de travail pour les personnels clés. En parallèle, une attention particulière doit être accordée au recrutement et à la formation de jeunes ressources humaines de haute qualité, animées par des aspirations, des ambitions et un profond engagement pour répondre aux exigences nouvelles et perpétuer la fière tradition de la VNA. Vous devez continuer à s’inspirer et à partager les modèles de presse modernes pour contribuer au développement de la presse révolutionnaire vietnamienne.



Chers camarades, chers amis,



L’histoire des 80 dernières années a prouvé qu’en toutes circonstances – en temps de guerre comme en temps de paix – les journalistes de la VNA avaient toujours su faire preuve de fermeté politique, d’engagement, de dévouement et de volonté de sacrifice pour servir le Parti, l’État et le peuple. Les photographies exposées aujourd’hui dans le cadre de la cérémonie commémorative, bien que représentant une infime partie des riches archives photographiques de la VNA, reflètent fidèlement ces valeurs.



Dans cette nouvelle ère de développement du pays, chaque journaliste, rédacteur, technicien et employé de la VNA doit porter fièrement en son cœur l’héritage glorieux de l’agence, poursuivre l’œuvre des générations précédentes avec le désir de renouvellement et l’esprit de pionnier dans l’action, affirmant son rôle, sa détermination et sa créativité.



Je suis convaincu qu'avec sa tradition héroïque, sa détermination à innover et son aspiration au progrès, la VNA se développera avec force, restera la source d'information officielle, guidera l'opinion publique et continuera d'affirmer son statut d'agence de presse nationale, d'agence d'information stratégique et fiable du Parti, de l'État et du peuple.



Je souhaite aux journalistes chevronnés, aux distingués délégués et à tous les camarades santé, bonheur et succès.



Je vous remercie sincèrement!.-VNA/VI