Diplomatie multilatérale, un pilier stratégique confirmé par le 14e Congrès du PCV

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’Organisation des Nations unies. Photo: VNA

La diplomatie multilatérale est identifiée comme un pilier important et stratégique de la politique étrangère du Vietnam par le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), a affirmé l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’Organisation des Nations unies, le 23 janvier, au lendemain de la clôture du 14e Congrès national du PCV à Hanoï.

Selon l’ambassadeur, le 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam s’est achevé avec de nombreuses décisions majeures, notamment en matière de politique étrangère, dont les orientations pour les cinq prochaines années présentent à la fois un caractère de continuité et des évolutions nouvelles.

Il a indiqué que ces orientations poursuivent la ligne d’une diplomatie de paix, de protection de la souveraineté, de l’indépendance et de l’autonomie nationales, tout en intensifiant les efforts en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération pour le développement, ainsi que la politique de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, faisant du Vietnam un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale.

L’ambassadeur a souligné qu’un point nouveau et majeur réside dans le fait que, pour la première fois, le 14e Congrès du Parti place la diplomatie au même rang que la défense et la sécurité, ces trois domaines étant définis comme des missions régulières et de long terme du Parti et de l’ensemble du système politique. Il a précisé que cette orientation traduit la reconnaissance accrue du rôle et de la contribution de la diplomatie et de l’intégration internationale, désormais portées à un niveau correspondant aux exigences de maintien de la paix, de la sécurité et du développement durable du pays.

L’ambassadeur Do Hung Viet lors de l'interview avec la VNA. Photo: VNA

Toujours selon l’ambassadeur, le 14e Congrès a mené de larges discussions, tant lors de sa préparation que pendant son déroulement, tout en évaluant de manière approfondie la situation mondiale et régionale, identifiant clairement les opportunités et les défis auxquels le Vietnam sera confronté au cours des cinq à dix prochaines années. Sur cette base, la diplomatie et l’intégration internationale ont été reconnues comme des moyens importants pour faire face aux défis, en vue de réaliser les objectifs de développement à l’horizon 2030 et la vision à l’horizon 2045.

Constatant que les défis actuels ne peuvent être relevés que par la coopération internationale et le multilatéralisme., l’ambassadeur a affirmé que la coopération multilatérale constitue un axe stratégique, avec l’Organisation des Nations unies jouant un rôle central.

Il a ajouté que le Vietnam continuera de renforcer sa contribution aux activités des Nations unies, de participer de manière plus proactive aux forums et aux efforts communs visant à relever les défis mondiaux, tout en poursuivant sa participation et ses candidatures aux organes importants des Nations unies, afin de contribuer davantage à la définition des priorités, des mesures et des ressources face aux enjeux communs.

À court terme, le Vietnam assumera la présidence de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), un traité considéré comme le pilier du mécanisme mondial de désarmement et de non-prolifération nucléaires. La conférence se tiendra à la fin du mois d’avril prochain et le Vietnam s’efforcera au maximum d’obtenir des résultats concrets et substantiels, a conclu Do Hung Viet.-VNA/VI