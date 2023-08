Diplomatie économique au service du développement agricole

Cérémonie de signature du plan d'action visant à mettre en œuvre la diplomatie économique pour soutenir le développement du secteur agricole pour la période 2023 - 2026. Photo: VNA

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan ont signé le 17 août un plan d'action visant à mettre en œuvre la diplomatie économique pour soutenir le développement du secteur agricole pour la période 2023 - 2026.

Affirmant les contributions importantes du secteur agricole à la croissance de l’économie nationale, le ministre Bui Thanh Son a insisté sur la nécessité de promouvoir la diplomatie économique pour soutenir le secteur agricole dans la période actuelle, afin de résoudre des difficultés et contribuer à maintenir la croissance économique du pays.

Le ministre Bui Thanh Son a proposé aux unités des deux ministères de se concentrer sur la mise en œuvre des six tâches clés mentionnées dans le plan d'action entre les deux ministères, dont faire de la coopération économique, en particulier la coopération agricole, l’un des principaux contenus des contacts et des échanges entre les dirigeants et les partenaires, et promouvoir la signature d'accords de coopération lors des visites.

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan a émis le souhait que le secteur diplomatique, en particulier les missions de représentation à l'étranger, continue d'accompagner le secteur de l'agriculture pour relever les défis et saisir rapidement les opportunités, afin d’améliorer la qualité des produits agricoles et élargir leur accès au marché mondial.