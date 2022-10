D’importants potentiels pour promouvoir les exportations du Vietnam vers la Nouvelle-Zélande

Au cours des huit premiers mois derniers, la valeur d’import-export entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande a atteint 1,7 milliard de dollars néo-zélandais-NZD, en hausse de 21,4% par rapport à la même période de 2021 (1,4 milliard de NZD).

Selon le Bureau commercial du Vietnam en Nouvelle-Zélande, les exportations vietnamiennes vers la Nouvelle-Zélande continueront de croître car les deux pays ont signé des accords de libre-échange (ALE) multilatéraux tels que l'AANZFTA (accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande), le CPTPP (accord de partenariat transpacifique global et progressiste) et le RCEP (accord de partenariat économique global régional), abaissant ou éliminant les barrières tarifaires et non tarifaires.

Il s’agit d’un grand avantage pour les produits vietnamiens d'accroître leur compétitivité par rapport aux produits en provenance de pays qui n'ont pas conclu d'ALE avec la Nouvelle-Zélande, a remarqué le Bureau commercial du Vietnam en Nouvelle-Zélande.

En particulier, dans le contexte de guerre commerciale entre certaines grandes puissances, de pandémie de Covid-19... de nombreux pays et entreprises envisagent de déplacer leurs chaînes d'approvisionnement pour réduire les risques. De même, les entreprises néo-zélandaises sont de plus en plus nombreuses à s’intéresser à trouver des partenaires d'approvisionnement vietnamiens notamment dans le secteur de l'habillement et des matériaux de construction.

Dans le contexte où les ALE de nouvelle génération ont été signés et sont entrés en vigueur, les taxes à l'importation appliquées sur tous les biens vietnamiens importés en Nouvelle-Zélande seront supprimées au fur et à mesure. On s'attend donc à ce que le commerce bilatéral continue de croître, portant les relations économique et commerciale entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

D’après le Bureau commercial du Vietnam en Nouvelle-Zélande, la promotion de l'exportation de produits vietnamiens vers la Nouvelle-Zélande doit se faire selon une stratégie méthodique et à long terme. Plus précisément, il est nécessaire de créer un cadre juridique pour favoriser la pénétration des marchandises, des produits agricoles et aquatiques vietnamiens sur le marché néo-zélandais, de renforcer les activités de promotion du commerce…

Jusqu'à présent, la Nouvelle-Zélande n’a accordé des permis d'importation que pour les mangues, les fruits du dragon, les ramboutans, le pangasius et des aliments transformés du Vietnam.