D’importantes marges de manœuvre pour porter les relations Vietnam–Uruguay à un nouveau niveau

La rencontre entre le président uruguayen Yamandú Orsi et le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, en marge du Sommet des BRICS organisé à Rio de Janeiro, au Brésil en 2025. Photo: VNA

Les relations entre le Vietnam et l’Uruguay se développent de manière positive et stable, avec un potentiel considérable pour être portées à une nouvelle hauteur dans les temps à venir, a affirmé l’ambassadeur d’Uruguay au Vietnam, Raúl Juan Pollak Giampietro.Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadeur a souligné que, bien qu’un partenariat intégral formel ne soit pas encore établi, les fondements de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, des sciences et technologies, de l’agriculture et des échanges entre les peuples, ne cessent de se consolider et de s’élargir.Sur le plan politique et diplomatique, le dialogue entre les deux pays est jugé hautement constructif et s’est considérablement renforcé ces derniers temps, en particulier à la faveur de la rencontre entre le président uruguayen Yamandú Orsi et le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, en marge du Sommet des BRICS organisé à Rio de Janeiro, au Brésil, qui a donné une nouvelle impulsion aux relations bilatérales.Sur le plan économique et commercial, Raúl Juan Pollak Giampietro a indiqué que, bien que les échanges demeurent modestes au regard du potentiel des deux pays, ils enregistrent une croissance positive. Selon lui, le commerce bilatéral a progressé de plus de 40 % au cours de l’année écoulée et dispose encore d’importantes marges de développement.Afin d’approfondir les relations Vietnam - Uruguay, il a souligné l’importance de poursuivre le perfectionnement et l’approfondissement du cadre juridique bilatéral, ainsi que la simplification des procédures liées au commerce. Les deux parties étudient actuellement la conclusion d’accords de coopération dans plusieurs domaines, dont l’agriculture, les douanes, la culture et les sports, tout en œuvrant à la facilitation des procédures de visa afin de promouvoir le tourisme et les échanges entre les deux peuples.L’ambassadeur de l’Uruguay a en outre estimé que le potentiel de coopération commerciale et d’investissement entre les deux pays est très important, en particulier dans les domaines des technologies et de l’innovation. L’Uruguay est un leader régional des exportations de logiciels par habitant en Amérique latine, tandis que le Vietnam s’affirme comme un centre majeur de production de semi-conducteurs en Asie.Par ailleurs, les deux pays disposent de potentiels de coopération dans le commerce agricole, avec l’intérêt de l’Uruguay pour l’exportation de viande bovine de haute qualité vers le Vietnam et le potentiel du Vietnam pour accroître ses exportations de fruits tropicaux et de café vers l’Uruguay, ouvrant ainsi des perspectives de coopération durable face aux défis du changement climatique.L’Uruguay intensifie également ses investissements dans la biotechnologie et l’agriculture durable, ouvrant ainsi des perspectives de coopération prometteuses entre les deux pays en matière de développement durable et d’adaptation au changement climatique.