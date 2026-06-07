DIFF 2026 : le Vietnam et la France illuminent Da Nang sous le signe du patrimoine

La deuxième soirée de compétition du Festival international des feux d’artifice de Da Nang (DIFF) 2026 s’est déroulée le 6 juin sur les rives du fleuve Hàn, attirant un large public de résidents et de visiteurs.

Placé sous le thème « Patrimoine », l’événement a mis à l’honneur les valeurs culturelles et historiques à travers des spectacles pyrotechniques présentés par les équipes du Vietnam et de la France.

L’équipe française Lux Factory POK 2.0 a présenté une création intitulée « Heritage – Da Nang Shines » (« Patrimoine – Da Nang rayonne »), retraçant le parcours d’échanges culturels et le développement de la ville dans son processus d’intégration internationale. Des effets pyrotechniques multicolores, des cascades d’étincelles scintillantes et de vastes gerbes dorées ont illuminé le ciel, offrant un spectacle riche en émotions qui a mis en valeur l’héritage culturel et le dynamisme de cette ville côtière du Centre du Vietnam.

L’équipe française Lux Factory POK 2.0 a présenté une création intitulée « Heritage – Da Nang Shines » (« Patrimoine – Da Nang rayonne »), retraçant le parcours d’échanges culturels et le développement de la ville dans son processus d’intégration internationale. Photo: VNA

De son côté, l’équipe vietnamienne Z121 Vina Pyrotech a confirmé son savoir-faire avec une prestation fortement inspirée de l’identité nationale. L’image du palmier, symbole emblématique de la terre ancestrale de Phú Thọ, a été recréée grâce aux technologies pyrotechniques modernes, laissant une empreinte particulière dans le ciel de Da Nang. Le point culminant du spectacle a été marqué par une synchronisation de feux d’artifice sur les notes de la célèbre chanson « Nối vòng tay lớn » (« Unir les grandes mains »), suscitant l’enthousiasme du public.

Au-delà de la compétition pyrotechnique, un programme artistique a été organisé sur la scène installée au bord du fleuve Hàn avec la participation de nombreux artistes. Les représentations ont permis de promouvoir les valeurs culturelles associées au thème du patrimoine, tout en offrant aux spectateurs un voyage à travers les traditions vietnamiennes, les spécificités culturelles du Centre du pays et certains aspects de la culture française.

Selon l’Artiste du peuple Quang Hao, directeur du Théâtre Trung Vuong et directeur artistique du DIFF 2026, le choix du thème « Patrimoine » vise à faire connaître au public international l’identité culturelle du Vietnam ainsi que la richesse du patrimoine historique et culturel de la région Centre.

Après le succès de la soirée inaugurale, le festival continue de renforcer l’attractivité touristique de Da Nang durant la saison estivale. Cette édition marque notamment la première utilisation de l’intelligence artificielle sur l’application Sun Paradise Land, qui permet aux visiteurs de créer des timbres et des cartes postales électroniques personnalisés à partir des moments capturés lors de l’événement.

Selon les organisateurs, les prochaines soirées de compétition se dérouleront chaque samedi. Le 13 juin, le Japon affrontera l’Italie autour du thème « Culture » ; le 20 juin, l’Allemagne et Macao (Chine) se mesureront sur le thème « Innovation » ; tandis que l’Australie et le Portugal s’affronteront le 27 juin sous le thème « Vision ». La finale du DIFF 2026 est prévue le 11 juillet.

À travers la combinaison de l’art pyrotechnique, des spectacles culturels et des technologies innovantes, le Festival international des feux d’artifice de Da Nang confirme son statut d’événement majeur du tourisme vietnamien et de rendez-vous culturel de premier plan en Asie.

Le festival international annuel de feux d'artifice de Da Nang a été officiellement sélectionné comme l'un des neuf festivals d'été incontournables au monde par Travel + Leisure Asia, une marque de médias de voyage de premier plan au niveau mondial, rejoignant ainsi la liste aux côtés d'événements emblématiques tels que le festival de Glastonbury (Royaume-Uni), Primavera Sound (Espagne) et Gion Matsuri (Japon).

Créé en 2008, le festival a joué un rôle essentiel dans le rayonnement de Da Nang comme destination touristique majeure du Centre du Vietnam et comme ville emblématique des feux d’artifice en Asie.

Chaque été, l’événement attire environ 1,5 million de visiteurs et génère d’importantes recettes pour le secteur touristique local.

Les autorités municipales estiment également que ce festival contribue fortement à promouvoir Da Nang comme destination privilégiée pour le tourisme d’affaires, de motivation, de congrès et d’expositions (MICE). -VNA/VI