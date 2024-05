Diên Biên Phu: un expert russe souligne l’ingéniosité et le courage du Vietnam

Le professeur Vladimir Kolotov, directeur de l’Institut Hô Chi Minh de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg au micro de la VNA. Photo: VNA

La force de l’armée vietnamienne dans la bataille de Dien Bien Phu est venue de la sagesse, de l’ingéniosité et du courage, a déclaré un professeur de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg en Russie à propos de la victoire de Diên Biên Phu il y a 70 ans.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d'information (VNA), le professeur Vladimir Kolotov, directeur de l’Institut Hô Chi Minh de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, a déclaré que lors de la campagne de Diên Biên Phu, l’armée vietnamienne avait dû lutter contre une force plus forte, plus grande, et une armée plus moderne, et le commandant de l’armée vietnamienne de l’époque – le général Vo Nguyên Giap – a fait preuve d’ingéniosité pour trouver un moyen de vaincre les colonialistes français.

Il a souligné que, sur la base du principe « se connaître soi-même et connaître l’ennemi, dans cent batailles on ne sera jamais vaincu », le général Giap, un excellent disciple du président Hô Chi Minh, a réfléchi à un stratagème pour vaincre l’ennemi.

Kolotov a mis un accent particulier sur la lutte politique comme arme secrète du général Giap, qui a mis en place une force de commissaires pour expliquer la justice du combat du Vietnam afin de persuader et d’encourager les soldats et le peuple.

Grâce à cela, l’armée vietnamienne, partie de zéro, est devenue une armée qui s’assure du respect de tout ennemi. Une autre source de la force de l’armée vietnamienne était la bravoure, qui se reflétait non seulement dans les combats mais aussi dans les préparatifs de la campagne de 1953, a noté l’universitaire russe.

Il a expliqué que pour 10 soldats sur le champ de bataille, il fallait jusqu’à une centaine de personnes travaillant à l’arrière pour leur apporter leur soutien. Face aux conditions difficiles au milieu des montagnes et des forêts et à l’exigence du secret absolu, les soldats vietnamiens ont transporté toutes les munitions sur le champ de bataille sur des vélos et sur leurs propres épaules pendant la nuit. La nourriture et les blessés ont également été transportés en toute sécurité. Cela reflète des préparatifs extraordinaires pour la campagne, a-t-il poursuivi.

Le professeur a estimé que la victoire de Diên Biên Phu a marqué un tournant dans la guerre qui a abouti à la signature des Accords de Genève de 1954 sur la cessation des hostilités au Vietnam, ouvrant un nouveau chapitre dans la lutte du Vietnam pour la libération et la réunification nationales. Avec cette victoire, le Vietnam est devenu un exemple pour de nombreux peuples opprimés à travers le monde et une source d’encouragement pour d’autres pays sur le chemin de la libération nationale. – VNA/VI