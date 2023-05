Diên Biên Phu: du passé au présent

Le 7 mai 1954, l’armée et le peuple vietnamiens remportaient une victoire retentissante à Diên Biên Phu. S’en est suivie la signature des accords de Genève sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix en Indochine… 69 ans après, le Vietnam et la France sont des partenaires stratégiques qui collaborent étroitement pour un développement commun.

Le 7 mai 1954, le Vietnam a remporté la bataille de Diên Biên Phu. Photo d'archive: VNA

Un jalon d’or de la libération nationale

La bataille de Diên Biên Phu a été la plus importante de la guerre d’Indochine. Elle a opposé l’Armée populaire du Vietnam et les troupes de l’Union française dans la vallée de Muong Thanh, qui est aujourd’hui rattachée à la ville de Diên Biên Phu, dans la province de Diên Biên.



Pour le Président Hô Chi Minh, cette victoire de Diên Biên Phu était «un jalon d’or de l’Histoire». Quant au général Vo Nguyên Giap, le commandant des troupes vietnamiennes, il a affirmé que le Vietnam avait réalisé un exploit qui relevait du mythe.



Suite à cette bataille, ont été signés à Genève des accords sur la fin de la guerre, sur le rétablissement de la paix en Indochine, sur la fin de la domination française, et sur la reconnaissance de l’indépendance du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Le Nord du Vietnam a donc été totalement libéré pour s’engager dans une période de transition vers le socialisme et devenir alors la «grande base arrière» pour la réunification nationale.



Dépassant les frontières vietnamiennes, la victoire de Diên Biên Phu a contribué à changer la donne mondiale dans la mesure où elle a encouragé les peuples colonisés et dépendants à se lever pour conquérir leur indépendance nationale. Jean Pouget, qui était à l’époque l’aide de camp du commandant en chef de l’armée française en Indochine, le général Henri Navarre, a lui-même reconnu qu’aucune des guerres de libérations ayant eu lieu par la suite en Asie, en Afrique ou en Amérique n’aurait pu avoir lieu s’il n’y avait pas eu Diên Biên Phu.



Cette bataille a changé le monde, a de son côté commenté le docteur Christian C.Lentz, à l’université North Carolina Chapel Hill, aux États-Unis.



En effet, entre 1954 et 1965, 17 des 22 colonies françaises ont recouvré leur indépendance. Rien en qu’Afrique, 17 pays ont proclamé leur indépendance en 1960, si bien que cette année est entrée dans l’Histoire mondiale comme étant «l’Année de l’Afrique».



Un nouveau chapitre dans les relations Vietnam-France



19 ans après sa chute à Diên Biên Phu, le 12 avril 1973, la France devenait l’un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.



À partir de la fin des années 80, la France a beaucoup soutenu le Vietnam dans le règlement de ses dettes envers ses créanciers membres du Club de Paris.



En 1993, François Mitterrand a été le premier président français à se rendre au Vietnam, marquant un tournant dans la politique de l’Hexagone avec son ancienne colonie, mais aussi avec l’Asie du Sud-Est et l’Asie-Pacifique. «Je suis ici pour clore un chapitre et plus encore pour en ouvrir un autre», a-t-il déclaré le 9 février 1993, à Hanoï, lors du dîner d’État offert par son homologue vietnamien.



En 2013, à l’occasion du 40e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, le Vietnam et la France ont signé une déclaration commune sur l’instauration d’un partenariat stratégique.



Ce partenariat s’est sans cesse approfondi.



Sur le plan commercial, grâce notamment à l’accord de libre échange Vietnam-Union européenne, le chiffre d’affaires a frôlé 7,45 milliards de dollars en 2021 avant d’atteindre 8,5 milliards de dollars en 2022. La France est actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Union européenne.

Benoît Guidée, directeur d’Asie et d’Océanie au ministère français des Affaires étrangères

Elle est aussi le plus grand donateur européen d’aides publiques au développement au Vietnam, qui est son deuxième plus grand bénéficiaire en Asie. À compter de 1993, les aides françaises versées au Vietnam s’élèvent à 18,4 milliards de dollars… Benoît Guidée, directeur d’Asie et d’Océanie au ministère français des Affaires étrangères, croit en l’amitié des deux peuples...



«Ce qui fait la force toute particulière des relations entre la France et le Vietnam, au-delà de cette bonne qualité du dialogue politique, c’est surtout la densité des relations humaines. Plus qu’avec tout autre pays en Asie, nos relations au niveau des sociétés, nos relations culturelles, nos relations entre jeunes, étudiants, chercheurs… sont extrêmement fortes dans tous les domaines, y compris au niveau des associations franco-vietnamiennes et des collectivités locales. Il y a à tous les niveaux une très forte base de relations d’amitié entre nos deux peuples», a-t-il noté.



Actuellement, la France mène une politique dynamique et inclusive en Asie-Pacifique, dans laquelle le Vietnam joue un rôle clé.



Pour le Vietnam, la France est aussi un partenaire de première importance, a souligné Dinh Toàn Thang, notre ambassadeur en France.



«50 ans après l’établissement des relations diplomatiques, le Vietnam et la France sont aujourd’hui armés pour entamer une nouvelle période de coopération. Nous avons de réels attachements et un très grand soutien mutuel entre les deux peuples, et nos dirigeants partagent une vision commune quant au devenir des relations bilatérales et aux piliers de ces relations, lesquels ont été définis pour répondre aux besoins de chacun des deux pays», a-t-il déclaré.



Il y a 69 ans, le drapeau de l’Armée populaire vietnamienne flottait sur la casemate du général de Castries à Diên Biên Phu. Les deux peuples ont définitivement clos ce chapitre guerrier pour se développer et prospérer ensemble. -VOV/VNA/VI