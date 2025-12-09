Diên Biên : des logements sûrs pour sortir de la pauvreté

Dans la province montagneuse et frontalière de Diên Biên, où les conditions économiques demeurent difficiles, le programme d’élimination des maisons précaires mis en œuvre pour la période 2020-2025 s’affirme comme une priorité de protection sociale et un levier essentiel de la réduction durable de la pauvreté.

Destiné principalement aux ménages issus des minorités ethniques vivant depuis longtemps dans des habitations en bois délabrées, ce dispositif permet à de nombreuses familles de bénéficier d’un logement sûr, condition indispensable pour stabiliser leur vie et développer leurs activités.

À la fin de l’année 2025, plusieurs hameaux tels que Na Khênh, dans la commune de Thanh Nua, voient apparaître des habitations solides et salubres au milieu des rizières et des collines de maïs. Grâce à une aide publique de 60 millions de dôngs complétée par la contribution de proches et de voisins, des familles comme celle de Luong Thi Dung ont pu bâtir une maison durable, mettant fin à des années d’insécurité matérielle. Les autorités locales constatent que ces soutiens renforcent la confiance de la population envers les politiques publiques et stimulent sa participation aux initiatives de développement économique et social.

Dans d’autres localités, notamment à Thanh An ou Tua Thang, les résultats sont également visibles. Des veuves ou des familles particulièrement vulnérables accèdent enfin à un logement sûr, condition essentielle pour sortir progressivement de la pauvreté.

À Tua Thang, 64 maisons – dont 35 nouvelles constructions – ont été achevées en un laps de temps réduit, grâce à la mobilisation simultanée des autorités, des organisations sociopolitiques et des habitants, pour un coût total dépassant 3,4 milliards de dôngs.

Selon le Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam, plus de 530 milliards de dôngs ont été recueillis depuis 2021 auprès de diverses sources sociales afin de construire ou de rénover plus de 9.800 maisons destinées aux ménages pauvres, quasi pauvres, familles politiques ou personnes en situation particulièrement difficile. Les responsables provinciaux soulignent que le programme a des effets durables : il améliore non seulement les conditions de vie, mais renforce aussi la conscience et la responsabilité des habitants dans la production, l’autonomie économique et la stabilisation de leurs moyens d’existence. Plus d’un millier de familles se sont même engagées à sortir de la pauvreté.

Dans ces zones de montagne où la précarité du logement constitue depuis longtemps un frein au développement, la construction de nouvelles habitations symbolise une transformation profonde. Au-delà d’un simple toit, ces maisons représentent la sécurité, la confiance retrouvée et la solidarité qui anime les communautés des hautes terres de Diên Biên. -VNA/VI