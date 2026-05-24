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D’ici 2030, garantir aux citoyens et aux entreprises un accès à des services numériques pratiques et sécurisés

Le Programme de développement des applications des données démographiques, de l’identification et de l’authentification électroniques au service de la transformation numérique nationale pour la période 2026-2030, (Programme 06), a été approuvé par le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung dans la Décision n° 826/QĐ-TTg du 11 mai 2026. L’objectif général est de promouvoir de manière forte, globale et approfondie le développement et l’application des données démographiques, de l’identification et de l’authentification électroniques dans tous les domaines afin d’accélérer la transformation numérique nationale et de soutenir efficacement les piliers du gouvernement numérique, de l’économie numérique et de la société numérique.
    

 

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