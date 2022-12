Diaspora: le programme «Printemps au pays natal 2023» prévu le 14 janvier

Conférence de presse du Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d’outre-mer, le 28 décembre à Hanoï. Photo: VNA

L’édition 2023 du programme « Xuân Quê huong » (Printemps au pays natal), réservée aux Vietnamiens à l’étranger (Viêt kiêu), aura lieu le 14 janvier (soit le 23e jour du 12e mois lunaire) au Centre national des conférences à Hanoï.

Cet évènement réunira environ 3.000 délégués dont 1.000 Viêt kiêu, a annoncé le Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d’outre-mer, relevant du ministère des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse tenue le 28 décembre à Hanoï.

L’édition 2023 maintiendra encore des activités traditionnelles de ce programme tels que une cérémonie d’offrande d’encens et de lâchage de carpes, une cérémonie de rendre hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée et aux héros morts pour la Patrie, une rencontre entre les Viêt kiêu et des hauts dirigeants du pays, et un programme artistique qui sera retransmis en direct sur les chaînes de la Télévision nationale du Vietnam (VTV).

À côté des activités principales, seront prévus un colloque sur des politiques à l’égard des Viêt Kiêu, une rencontre entre des Viêt Kiêu et des responsables du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, la foire Happy Têt 2023 et un programme d’échange avec la radio la Voix du Vietnam (VOV).

Lors de la conférence de presse, le vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Quang Hieu, chef du Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d’outre-mer, a informé de ses activités en 2022 et ses orientations pour 2023.

Grâce au travail d’attraction des ressources et de valorisation de grande union nationale, de plus en plus d'expatriés vietnamiens apportent des ressources économiques et intellectuelles à leur pays natal, a souligné le vice-ministre.

En 2022, le ministère des Affaires étrangères ont publié son plan d’action sur la mise en œuvre de la conclusion 12-KL/TW du Bureau politique et de la Résolution 169/NQ-CP du gouvernement concernant les Vietnamiens d’outre-mer.

Il a élaboré et soumis un projet de promotion de la langue vietnamienne au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger pour la période 2023-2030, qui a été également approuvé par la décision N°930/QD-TTg du Premier ministre en date du 3 août 2022.

En 2023, le Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d’outre-mer continuera à collaborer avec des organes concernés dans l’évaluation des documents juridiques liés aux Viêt Kiêu et l’ajustement des politiques pour valoriser au mieux les ressources des Viêt Kiêu au service du développement national.

Le Comité renforcera la communication auprès des communautés vietnamiennes à l’étranger sur la situation au Vietnam, des politiques du Parti et de l’État.