Le 4e dialogue sur la politique de défense Vietnam - Royaume-Uni a eu lieu le 29 mars à Hanoï, sous la co-présidence du général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense, et de la baronne Goldie DL, ministre d'État au ministère britannique de la Défense.



Le dialogue est un mécanisme d'échange stratégique, une opportunité pour les deux parties d’évaluer les derniers résultats de leur coopération et, en même temps, de s'entendre sur l’orientation de la coopération en matière de défense dans les temps à venir, dans l’intérêt commun des deux pays et pour la paix et le développement de la région comme du monde, a déclaré le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên.



Dans le contexte où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1973-2023), le partenariat stratégique bilatéral est promu par les dirigeants vietnamiens et britanniques, et la coopération en matière de défense continue d’être un élément important des relations bilatérales, a précisé le vice-ministre vietnamien de la Défense.



La baronne Goldie DL a affirmé que la coopération en matière de défense entre les deux pays connaît un développement dynamique, obtenant de nombreux bons résultats.



Les délégués lors du 4e dialogue sur la politique de défense Vietnam - Royaume-Uni . Photo: qdnd.vn

Les deux parties ont proposé des orientations de coopération pour les temps à venir dont la poursuite de l’échange de délégations, la formation de personnel, la coopération dans la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, l’industrie de la défense.



Les deux parties ont également convenu de maintenir les activités de coopération existantes dans l'hydrographie, la science géospatiale, les échanges académiques et la coopération dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains. -VNA/VI