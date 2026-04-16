Dialogue Suisse-Vietnam sur l'intelligence artificielle et la fintech

Un dialogue entre le Vietnam et la Suisse sur l’intelligence artificielle (IA) et les technologies financières s’est tenu le 13 avril à Zurich, réunissant des représentants des gouvernements, d’organisations financières, d’entreprises technologiques ainsi que des acteurs de l’innovation des deux pays.

Organisé par le Forum économique Suisse-Vietnam (SVEF) en collaboration avec Rikkeisoft, ce dialogue a abordé les enjeux centraux auxquels le secteur financier est confronté, notamment la manière d’exploiter le potentiel transformateur de l’intelligence artificielle tout en garantissant la confiance, la conformité réglementaire et la sécurité des infrastructures numériques transfrontalières.

Des participants au dialogue entre le Vietnam et la Suisse sur l’intelligence artificielle et les technologies financières. Photo: VNA

Le vice-président du SVEF et ancien ambassadeur de Suisse au Vietnam, Ivo Sieber, a souligné l’importance du sujet dans un contexte où la transformation des services financiers par l’intelligence artificielle est déjà en cours. Il a indiqué que les organisations font face à des défis liés à l’intégration, au respect et à la gestion des données. ll a également mis en avant le rôle des infrastructures numériques fiables comme une nécessité stratégique, réaffirmant par ailleurs le rôle du SVEF comme une plateforme non seulement de dialogue, mais aussi de facilitation de partenariats concrets entre la Suisse et le Vietnam.

L’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et des autres organisations internationales à Genève, a souligné l’impact croissant de l’intelligence artificielle sur le commerce mondial et la croissance économique, tout en relevant que sa gouvernance est désormais au cœur de l’agenda multilatéral. Celle-ci évolue progressivement de principes éthiques vers des cadres concrets et des mécanismes d’application.

Il a également évoqué plusieurs avancées majeures au niveau international, notamment l’élaboration de normes globales en matière d’éthique de l’IA, des accords multilatéraux sur la coopération numérique et la mise en place de nouveaux mécanismes institutionnels pour encadrer son développement.

Sur le plan bilatéral, la chargée d'affaires de l'ambassade du Vietnam en Suisse, Chu Thu Hang, a mis en lumière le dynamisme de la fintech et de l'économie numérique au Vietnam. La majorité des institutions financières vietnamiennes investissent déjà massivement dans l'IA pour répondre à une forte demande de services bancaires mobiles. Toutefois, elle a insisté sur l'importance de renforcer les cadres juridiques et la cybersécurité pour soutenir cette croissance.

À cet égard, Son Bui, représentant de Rikkeisoft, a présenté des solutions pratiques pour déployer l’IA dans des environnements réglementés, montrant comment les organisations exploitent ces technologies pour renforcer la conformité et améliorer l’efficacité opérationnelle.

Lors d’une table ronde animée par Samantha Wai Sze Wong, fondatrice et directrice de WSB International, les experts ont conclu que la confiance demeure le facteur déterminant pour l’adoption de l’IA.

Les participants ont réaffirmé le fort potentiel de la Suisse et du Vietnam à renforcer leur coopération en tirant parti de leurs complémentarités dans les domaines de la finance, de la gouvernance, de la technologie et de l’innovation. Ce dialogue constitue une étape préparatoire importante pour le Forum économique Suisse-Vietnam 2026, qui se tiendra le 10 juin prochain à l'Université de Zurich. -VNA/VI