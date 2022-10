Dialogue maritime: construire la confiance et un environnement durable

Le 9e dialogue maritime a été organisé mercredi, 5 octobre, à Nha Trang, dans la province de Khanh Hoà (Centre), en présence de 200 invités vietnamiens et internationaux.

Placé sous le thème «Les recherches scientifiques: Construire la confiance et un environnement durable», l’événement était animé par l’Académie de la diplomatie du Vietnam, en collaboration avec l’ambassade du Royaume-Uni et la Fondation Konrad Adenauer (KAS).

Le 9e dialogue maritime vise à identifier les objectifs des recherches scientifiques sur la Mer Orientale et à stimuler la coopération entre les États côtiers et leurs partenaires dans ce domaine, a déclaré Nguyên Hùng Son, directeur adjoint de l’Académie de la diplomatie.

Dans son discours d'ouverture, le Dr Nguyen Hung Son, directeur adjoint de l'Académie de la diplomatie du Vietnam a déclaré que la recherche scientifique marine joue un rôle important dans la conservation et la restauration de la biodiversité et le développement durable de l'océan.

Dans le contexte de tensions croissantes dans les zones en litige, la recherche scientifique marine est un sujet de discussion pour toutes les parties et a des intérêts mutuels dans la coopération, ce qui contribue à renforer la confiance et promouvoir la paix, la stabilité et le développement commun, a-t-il dit.

Avec quatre séances de discussions, les participants ont débattu de différents sujets, par exemple, les modalités juridiques, la réalité internationale et régionale des recherches scientifiques sur la Mer Orientale et les propositions susceptibles de consolider la confiance entre les États côtiers et de multiplier les recherches conjointes.