Dialogue entre le Vietnam et l’Italie pour renforcer la coopération en matière de défense

Panorama du 5ᵉ Dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et l'Italie. Photo: VNA

Le 5ᵉ Dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et l'Italie s’est tenu le 2 juillet à Hanoï, sous la co-présidence du général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense, et de Matteo Perego di Cremnago, sous-secrétaire d'État italien à la Défense.

Le vice-ministre vietnamien a réaffirmé la politique étrangère du Vietnam, axée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et le développement, ainsi que sur la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures.

Concernant la Mer Orientale, il a réitéré la position constante du Vietnam, en faveur d’un règlement pacifique des différends, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi qu’aux engagements internationaux, régionaux tels que la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC). Il a exprimé le souhait de voir rapidement conclure un Code de conduite (COC) substantiel et efficace.

Saluant le développement substantiel et efficace de la coopération entre le Vietnam et l’Italie en matière de défense, le général Hoang Xuan Chiên a mis en avant des domaines de collaboration fructueux tels que les échanges de délégations, la formation, l’industrie de la défense et la participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU.

Il a souligné que le ministère vietnamien de la Défense était prêt à accueillir des militaires italiens pour suivre des formations au Vietnam, et a proposé d’examiner la possibilité de signer des accords de coopération, de poursuivre les échanges de délégations à tous les niveaux ainsi que la coopération dans la formation et l’industrie de la défense.

Par ailleurs, le vice-ministre a sollicité le soutien de l'Italie pour encourager l’Union européenne à lever rapidement l’avertissement « carton jaune » concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), imposé aux produits vietnamiens de la pêche, et à renforcer la coopération en matière de défense entre le Vietnam et l’UE dans le cadre de l’Accord-cadre de participation (FPA).

De son côté, Matteo Perego di Cremnago s’est dit convaincu que ce dialogue contribuerait à l’approfondissement du partenariat stratégique entre les deux pays, soulignant que le Vietnam et l’Italie partageaient des vues convergentes sur la situation mondiale et un engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde.

Il a réaffirmé la volonté de son pays de resserrer ses liens avec le Vietnam, précisant que l’Italie, forte d’une expertise reconnue en matière de déminage, était prête à coopérer avec le Vietnam dans ce domaine.

À l’issue du Dialogue, les deux parties ont signé le procès-verbal de l’événement ainsi qu’une lettre d’intention portant sur la création d’un groupe de travail conjoint pour la coopération bilatérale dans le secteur de l’équipement de défense. – VNA/VI