Dialogue entre le Premier ministre et un professeur de l'Université Columbia (États-Unis)

Le professeur Thomas Vallely, conseiller principal pour le Vietnam au Weatherhead East Asian Institute de l'Université Columbia (États-Unis), et le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite). Photo : VNA

Dans l'après-midi du 15 mars, en recevant le professeur Thomas Vallely, conseiller principal pour le Vietnam au Weatherhead East Asian Institute de l'Université Columbia (États-Unis), le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié les importantes contributions du professeur à la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'éducation et du dialogue politique.



Remerciant le professeur Thomas Vallely et la professeure Nguyen Thi Lien Hang de l'Université Columbia pour leurs efforts visant à maintenir le Programme de leadership exécutif du Vietnam (Vietnam Executive Leadership Program - VELP), le Premier ministre a affirmé que le cadre de partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis crée un nouvel élan pour la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, dont l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation et la formation...



Saluant l'Université Columbia et le professeur Thomas Vallely pour leur initiative proactive dans le projet de recherche et de dialogue politique sur l'économie vietnamienne, le chef du gouvernement a demandé au professeur de fournir des conseils au Vietnam pour atteindre ses objectifs de croissance.