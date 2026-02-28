Le dialogue ASEAN-Royaume-Uni sur le développement durable. Photo: VNA

Le 23 février, la Thaïlande - pays coordinateur de l’ASEAN pour la coopération en matière de développement durable - a organisé, en coordination avec le Royaume-Uni et le Vietnam, coordinateur des relations ASEAN-Royaume-Uni pour la période 2024-2027, le Dialogue ASEAN-Royaume-Uni sur le développement durable (ASEAN-UK Dialogue on Sustainability).

Le secrétaire permanent adjoint du ministère thaïlandais des Affaires étrangères, Chettaphan Maksamphan, le responsable de la réunion des hauts fonctionnaires ASEAN - Royaume-Uni, Owen Jenkins, ainsi que l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, ont assisté à la séance d’ouverture et y ont pris la parole.

L’ambassadeur vietnamien Pham Viet Hung (gauche) à l'événement. Photo: VNA

Dans son intervention, l’ambassadeur vietnamien Pham Viet Hung a souligné que le développement durable constitue une orientation stratégique constante de l’ASEAN, réaffirmée dans la Vision de la Communauté ASEAN 2045. Il a salué le rôle actif de coordination de la Thaïlande ainsi que le fort engagement du Royaume-Uni. Il a également indiqué que le partenariat de dialogue ASEAN-Royaume-Uni, établi en 2021, connaît un développement dynamique et substantiel à l’approche de son cinquième anniversaire, avec des résultats de coopération de plus en plus concrets et efficaces.

En tant que coordinateur des relations ASEAN-Royaume-Uni, le Vietnam s’est engagé à promouvoir une coopération axée sur des priorités telles que la finance verte, l’action climatique, l’énergie propre, l’innovation et la croissance inclusive, tout en veillant à préserver le rôle central de l’ASEAN.

Plus de 80 délégués issus des États membres de l’ASEAN, du Royaume-Uni, de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), ainsi que d’organisations internationales concernées, ont échangé sur des thématiques clés telles que l’économie verte et la finance durable, la santé publique, l’éducation et l’égalité des genres. Ces discussions ont contribué à définir les orientations futures de la coopération ASEAN-Royaume-Uni, notamment dans la perspective de l’élaboration du nouveau Plan d’action pour la période 2027-2031. -VNA/VI