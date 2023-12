Développer rapidement et durablement les industries culturelles

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé vendredi matin 22 décembre à Hanoi la conférence nationale en ligne sur le développement des industries culturelles du Vietnam.

Il s’agit de la première conférence revêtant une importance particulièrement importante pour le développement des industries culturelles du Vietnam, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, dans son discours d’ouverture.

Les industries culturelles sont des industries produisant des produits artistiques et créatifs, matériels ou immatériels, en exploitant les valeurs culturelles et les produits et services intellectuels, socialement et culturellement significatifs mais aussi d'un point de vue économique, a souligné le Premier ministre.

Au fil du temps, les industries culturelles sont progressivement devenues d’importants secteurs économiques de services. Des investissements ciblés ont permis au marché des industries culturelles de faire de nouveaux progrès, contribuant ainsi au développement socio-économique. Cependant, comparée à d'autres industries, l'industrie culturelle n'a pas encore pleinement exploité ses immenses potentiels, a-t-il indiqué.

Pour développer rapidement et durablement l'industrie culturelle du pays et exploiter efficacement ses potentiels, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de réaliser des percées, en vue d’une industrie culturelle vietnamienne répondant aux objectifs de « Créativité-Identité-Unicité-Professionnalisme-Compétitivité ».

Le dirigeant vietnamien a demandé aux participants de discuter des moyens efficaces pour le développement des ressources humaines des industries culturelles du pays.

L'industrie culturelle devient une tendance et est identifiée comme un élément important et durable contribuant à la croissance du pays. Elle contribue en effet de manière significative à l’économie : sur la période 2018-2022, sa valeur moyenne de production a été estimée à environ 44 milliards de dollars. -VNA/VI