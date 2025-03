Développer les échanges entre entreprises françaises et vietnamiennes

L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang (au milieu), rencontre près de 20 entreprises menant des affaires au Vietnam ou ayant l’intention d’y explorer des opportunités commerciales. Photo : VNA

Dans le cadre d’une tournée de travail dans l’Hérault, en région Occitanie, dans le sud de la France, l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a rencontré près de 20 entreprises menant des affaires au Vietnam ou ayant l’intention d’y explorer des opportunités commerciales.



Le Vietnam est résolument engagé dans une trajectoire de croissance durable et efficace, tout en renforçant son intégration dans l'économie et le commerce mondiaux. Grâce à des accords tels que l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), la France est devenue un partenaire commercial et d'investissement européen de premier plan pour le Vietnam, a-t-il souligné.



L’ambassadeur a salué les entreprises locales qui se sont rendues au Vietnam pour s'approvisionner en produits, équipements et matériaux vietnamiens afin d'agrémenter leurs établissements hôteliers, et a exprimé sa satisfaction quant à la présence d'entreprises françaises spécialisées dans la production viticole et la transformation de produits de la mer, venues au Vietnam pour développer des relations commerciales fructueuses.



Avec un demi-siècle de relations diplomatiques et l'élévation des relations Vietnam-France au niveau de partenariat stratégique global en 2024, l'avenir de la coopération bilatérale s'annonce des plus prometteurs, a-t-il estimé, tout en soulignant l'engagement ferme des autorités locales et des communautés des deux pays.



Jean Le, membre du conseil d'administration du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) à Béziers, a exhorté les entreprises et les citoyens français à se tourner vers le Vietnam, le décrivant comme un marché dynamique de 100 millions d’habitants, dont beaucoup sont jeunes et qualifiés dans l'artisanat traditionnel.



Lors de la rencontre, l'ambassadeur Dinh Toan Thang, accompagné des conseillers vietnamiens spécialisés en commerce, investissement, sciences et technologies, a engagé un dialogue constructif avec les entreprises présentes, répondant à leurs nombreuses interrogations sur les opportunités d'investissement et le climat des affaires au Vietnam, ainsi que sur les domaines de coopération bilatérale à fort potentiel.



Selon l'ambassadeur, les entreprises de Béziers perçoivent le Vietnam comme un partenaire potentiel à long terme, offrant de multiples perspectives de collaboration bilatérale, non seulement en tant que marché d'exportation, mais également en tant que partenaire de développement mutuel dans divers secteurs.-VNA/VI