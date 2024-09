Développer le tourisme maritime parallèlement à la réduction des déchets plastiques

Collecte de déchets plastiques dans une destination touristique de la région Centre. Photo: VNA

La planification du système touristique vietnamien pour la période 2021-2030, avec vision pour 2045, identifie le tourisme maritime et insulaire comme l'une des principaux produits, tout en promouvant le développement durable du tourisme et la protection de l’environnement.

Phu Quoc (province de Kien Giang, Sud) est une destination touristique célèbre au Vietnam, qui accueille environ 5,5 millions de visiteurs chaque année. Mais cette île est actuellement confrontée à de nombreux défis liés au développement du tourisme vert, à la protection de l'environnement et à la réduction des déchets plastiques.

Selon les autorités du Comité populaire municipal de Phu Quoc, la ville a pour objectif d'interdire complètement, d'ici 2025, l'utilisation de produits en plastique à usage unique dans les zones touristiques, les zones de services le long de la côte, chez les commerçants du marché nocturne…

Selon Nguyen Thi My Quynh, de WWF-Vietnam, cette organisation se coordonne avec les organes compétents et la ville de Phu Quoc pour mettre en œuvre le projet « Faire de Phu Quoc une île sans déchets plastiques ». Dans le cadre du projet, de nombreuses activités de communication ont eu lieu, parallèlement à la mise à disposition de sacs écologiques dans plusieurs hôtels et centres de villégiature, ainsi que l’établissement de stations de collecte des déchets.

Le district de Con Dao (province de Ba Ria-Vung Tau, Sud) poursuit le verdissement de son tourisme et le respect de l'environnement afin de devenir une destination de haute qualité. Le Comité populaire de la province de Ba Ria - Vung Tau a publié un projet sur la recherche et l’application d'un modèle d’économie circulaire au service du développement socio-économique durable du district, pour la période 2022-2025, avec orientations à l'horizon 2030. De nombreuses activités ont été ainsi lancées, telles que la distribution aux établissements de services touristiques de centaines de brochures guidant le tri des déchets et la fabrication de sacs à partir de tissus recyclés et imperméables.

Selon Vo Thanh My, vice-président de l'Association touristique de Ba Ria - Vung Tau, actuellement, de nombreux établissements d'hébergement et prestataires de services à Con Dao trient les déchets à la source et réduisent progressivement l'utilisation de produits en plastique à usage unique.

L'hôtel Nicobar Con Dao remplace désormais les bouteilles d'eau en plastique par des bouteilles en verre à raison d'une centaine de bouteilles par jour. L'hôtel Secret Con Dao utilise également des bouteilles en verre et des sacs poubelles respectueux de l'environnement et biodégradables. Il a également investi dans un système d'énergie solaire. De son côté, le Six Senses Con Dao s'est fixé l'objectif du « zéro déchet plastique », en s'équipant d'un système de filtration d'eau pour produire de l'eau potable, en évitant l'utilisation de bouteilles en plastique à usage unique...-VNA/VI