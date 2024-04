Développer la culture de la lecture pour un développerment global des Vietnamiens

La culture de la lecture est accélérée avec la naissance de nombreux modèles de développement visant à servir les communautés dans l’ensemble du pays.

Dinh Duy Quyet, directeur du Club de la culture de la lecture du village de Gia Thuong, commune de Gia Hoa, district de Gia Vien, province de Ninh Binh (Nord) a indiqué que la naissance du club créait un fort changement de conscience et de responsabilité pour développer la culture de la lecture au sein de sa localité. Conscients de l'importance de la lecture, les membres du Parti du village de Gia Thuong souhaitent créer une bibliothèque de village pour préserver et promouvoir la tradition studieuse.

Mme Dam Thi Hang, de la bibliothèque de l'école primaire Trung Nhi, ville de Phuc Yen, province de Vinh Phuc (Nord) a partagé : "L'école encourage toujours la lecture chez les élèves et crée des conditions pour qu'ils puissent lire des livres à l'école quand ils en ont besoin. L'école lance aussi le mouvement "Lire des livres avec les enfants" chez leurs parents. En même temps, elle organise des concours de lecture, d'histoires basées sur le contenu des livres, de commentaires sur des livres... contribuant à promouvoir et à améliorer la culture de la lecture à l'école.

Partageant les activités pour développer la culture de la lecture dans la Marine, le lieutenant-colonel Pham Van Giang, chef de la Maison de la culture de la Marine, ministère de la Défense, a déclaré que la création de bibliothèques et le développement de la culture de la lecture au sein de l'armée étaient toujours accélérés. Le travail a contribué activement à la création d’un bon environnement culturel au sein de l’armée.

Pham Van Giang a fait savoir que la Marine organisait régulièrement des formations sur l'amélioration de la qualification professionnelle du personnel de bibliothèque en matière de technologies de l'information et de présentation des livres, investissait dans les installations notamment avec le développement de bibliothèques électroniques.

Selon le Département des bibliothèques (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), ces derniers temps, le secteur culturel a organisé de nombreuses activités pour diffuser et développer la culture de la lecture au sein de la communauté, notamment le Prix pour le développement de la culture de la lecture.

Organisé depuis 2018, ce Prix récompense les organisations et les individus ayant contribué au développement de la culture de la lecture. Le Prix a créé également des conditions leur permettant de diffuser sa valeur dans la communauté, dans le but de développer une culture de la lecture durable, d'établir des liens étroits pour mobiliser des ressources dans ce but.

La vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, a souligné : "Construire et développer la culture de la lecture devient de plus en plus une tâche urgente et importante pour la construction de développement des Vietnamiens. Selon elle, le Département des bibliothèques doit renforcer et innover dans son travail de communication pour diffuser le sens et la valeur du Prix. -VNA/VI