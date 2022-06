Développer l'industrie halal du Vietnam grâce à la coopération internationale

Le ministère des Affaires étrangères, en coopération avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a organisé le 28 juin, en présentiel et en ligne, une réunion sur le "Renforcement de la coopération internationale pour développer l'industrie halal du Vietnam", avec la participation d’environ 300 délégués.

La réunion sur le "Renforcement de la coopération internationale pour développer l'industrie halal du Vietnam". Photo : VNA

S'exprimant à la réunion, le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu a souligné que le marché mondial halal était plein de potentiels et se développait rapidement. Le gouvernement vietnamien est particulièrement intéressé à aider les entreprises vietnamiennes à participer efficacement au marché mondial halal.

Les participants ont partagé de nombreux contenus liés aux politiques ; au processus de production et de transformation ; à l’échange et au fourniture d’informations sur les goûts, le marché halal ; au soutien aux produits vietnamiens. Selon certains délégués, le Vietnam s'était d'abord approché du marché mondial halal. Cependant, la plupart de ses produits exportés sont principalement transformés à partir de produits aquatiques et agricoles. De nombreux domaines tels que la pharmacie, la cosmétique, le tourisme… ne sont pas encore exploités.

S'exprimant lors de la réunion, les ambassadeurs du Brésil, du Pakistan, de l’Indonésie, des experts, des entreprises... ont souligné certains problèmes auxquels le Vietnam était confronté dans le processus de développement du marché halal et partagé des expériences et des stratégies pour le développement de cette industrie.

Ils ont aussi proposé une coopération entre le Vietnam et d'autres pays dans le domaine halal comme promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale dans le développement de l'industrie halal entre le Vietnam et ses partenaires, en particulier les pays musulmans et les pays de l'ASEAN ; signer des accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine halal ; accroître l'attraction des investissements étrangers pour construire des installations de production de produits halal, conformes aux normes internationales ; connecter les entreprises vietnamiennes avec de prestigieux organismes de certification du halal.