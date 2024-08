Développer Hô Chi Minh-Ville dans l'esprit des « six avant-gardes», selon le PM

Dans la matinée du 10 août, le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité directeur chargé de mettre en œuvre la Résolution No 98/2023/QH15 sur le pilotage de mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de Hô Chi Minh-Ville, a présidé la réunion sur la situation de développement socio-économique de la ville et la mise en œuvre de la Résolution No 98.

Au cours des six premiers mois de l'année, la situation socio-économique de la ville a connu des résultats positifs. Le produit régional brut (PRIB) a augmenté de 6,46% sur un an, - le chiffre le plus élevée depuis 2020, contribuant à hauteur de 19,65% au taux de croissance global du pays.

Au cours des sept premiers mois de l'année, les revenus totaux des ventes au détail de biens et de services aux consommateurs ont augmenté de 10,3 %, le chiffre d'affaires à l'exportation, 10%, l'indice de production industrielle, 6,2%. Le nombre des arrivées internationales ont aussi augmenté de 30,3 %.

La ville a achevé la ligne de métro No1, accéléré les projets d'investissement comme la construction du périphérique 3, du carrefour de An Phu, la construction et l'agrandissement de la route nationale 50... La ville a soumis sa planification pour la période 2021 - 2030, avec une vision jusqu'en 2050. La ville a proposé six avant-gardes pour atteindre un taux de croissance de 7% en 2024 et de 8-8% en 2025.

Hô Chi Minh-Ville a alloué 2 796 milliards de dongs pour promouvoir la mise en œuvre du Programme de réduction de la pauvreté ; a promulgué une liste de 29 projets appelant à des investissements.

S’exprimant à la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la position, le rôle, le potentiel, les avantages et les opportunités de développement de Hô Chi Minh-Ville ; estimant que la mise en œuvre de la Résolution 98 avait apporté des résultats positifs, créant les conditions pour le développement rapide, fort et durable de la ville.

Il a salué et reconnu les efforts du Parti, de l’autorité, de l'armée et du peuple qui ont abouti à de nombreux résultats importants.

Le chef du gouvernement a demandé à Hô Chi Minh-Ville de faire plus d’efforts, de promouvoir davantage les mécanismes et de politiques spécifiques dans l'esprit des « six avant-gardes” : avant-garde dans la pensée de l'innovation ; avant-garde en matière de transformation numérique, de transformation verte, d'économie circulaire, d'économie du partage ; avant-garde dans le développement et l’application de la science et de la technologie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat ; avant-garde dans le développement des services à haute valeur ajoutée ; avant-garde dans le développement de ressources humaines de haute qualité ; avant-garde dans la mise en œuvre de politiques de sécurité sociale.

Pham Minh Chinh a souligné que Hô Chi Minh-Ville devrait aussi promouvoir la réforme des procédures administratives ; renforcer la décentralisation dans la gestion et le règlement des travaux ; améliorer l'indice d'administration publique provinciale ; promouvoir la transformation numérique nationale, construire des villes intelligentes ; développer des fonds de logement pour les travailleurs ; assurer la défense et la sécurité provinciales, l'ordre social ; créer des conditions et un environnement favorables au développement socio-économique et attacher de l'importance au travail d’édification du Parti et du système politique. - VNA