Développement plus profond et plus efficace des relations Vietnam-Singapour et Vietnam-Japon

Le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vu Hai Ha, a déclaré que les visites officielles du président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man et de son épouse à Singapour et au Japon étaient couronnées de succès, obtenant de nombreux résultats pratiques. Elles ont créé un nouvel élan, contribuant à consolider et à renforcer la confiance politique mutuelle et à approfondir les relations bilatérales plus profondément et plus efficacement.

Répondant à la presse, Vu Hai Ha a précisé que le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man avait effectué des visites officielles à Singapour et au Japon du 1er au 7 décembre, deux partenaires de première importance du Vietnam en Asie du Sud-Est et en Asie du Nord-Est.

Les deux visites, comprenant plus de 50 activités menées par le président de l'Assemblée nationale et sa délégation, ont connu des résultats substantiels dans tous les chaînes : relations entre Partis, coopération parlementaire et gouvernemental et échanges entre habitants, piliers du partenariat stratégique avec Singapour et du partenariat stratégique global avec le Japon.

Les dirigeants singapouriens et japonais ont particulièrement souligné l'importance de cette première visite officielle du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man à Singapour et au Japon dans ses nouvelles fonctions, confirmant le rôle du Vietnam comme partenaire majeur en Asie-Pacifique et au sein de l'ASEAN.

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a exprimé sa conviction quant au potentiel de développement considérable du Vietnam, anticipant son émergence prochaine comme pays développé de premier plan en Asie. Le président de la Chambre des conseillers, Sekiguchi Masakazu, a souligné que l’année 2024 inaugurerait le début d’une nouvelle étape de coopération entre les deux pays dans les 50 années prochaines.

Selon Vu Hai Ha, les parties ont affirmé que la promotion de la coopération économique restait le principal pilier des relations Vietnam-Singapour et Vietnam-Japon. Les deux parties ont également convenu de renforcer les liens économiques, de promouvoir la coopération dans les infrastructures de haute qualité et de proposer des orientations de coopération dans de nouveaux domaines tels que la réduction des émissions, les semi-conducteurs, l'énergie, la transformation numérique et la transformation verte... afin de concrétiser et d'approfondir le nouveau cadre de coopération à travers tous les canaux du Parti, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et des échanges entre habitants.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président de la Chambre des conseillers du Japon, Sekiguchi Masakazu, signent l'accord de coopération entre les deux organes. Photo: VNA



Dans le domaine de la sécurité et de la défense, les parties ont identifié des perspectives prometteuses de coopération. Avec Singapour, l'accent est mis sur l'optimisation des canaux de dialogue, la coopération maritime, terrestre et aérienne, ainsi que sur le renforcement de la cybersécurité, des opérations de recherche et sauvetage et de la médecine militaire, etc. La coopération avec le Japon s'étend aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, à l'assistance dans la résolution des conséquences de guerre, du secours et de sauvetage.

La partie japonaise a manifesté son soutien au Vietnam dans les domaines économiques, l'APD (aide publique au développement), de l'investissement et du commerce bilatéral. Le Japon s'engage activement dans la diversification des chaînes d'approvisionnement, et de nombreuses entreprises japonaises manifestent un intérêt croissant pour l'investissement au Vietnam, a précisé Vu Hai Ha.

Les grands groupes et entreprises de Singapour et du Japon ont exprimé leur engagement à intensifier leurs investissements au Vietnam, particulièrement dans les secteurs du développement des infrastructures, de l'urbanisation, de l'énergie, de l'immobilier, du commerce, des ventes au détail, de la formation des ressources humaines et de la coopération en matière d'emploi.

En ce qui concerne l'APD, Tran Thanh Man a exprimé sa gratitude pour le soutien actif du Japon durant les trois dernières décennies, souhaitant la poursuite du fournissement d’une nouvelle génération d'APD avec des taux préférentiels, des formalités simples et flexibles, orientée vers le développement de grands projets d'infrastructures stratégiques et la formation du personnel. Le président de la Chambre des conseillers japonais a réitéré la préconisation constante du Japon à soutenir le développement durable des pays bénéficiaires de l'APD, dont le Vietnam.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam et les dirigeants japonais ont abouti à un consensus sur le renforcement de la formation des ressources humaines, notamment dans les domaines de l'emploi et de formations du personnel qualifié et des échanges entre habitants. Le président de la Chambre des représentants du Japon, Nukaga Fukushiro, s'est engagé à élargir les secteurs et à augmenter le nombre de travailleurs vietnamiens, à améliorer l'environnement de vie et de travail pour les travailleurs vietnamiens, a fait savoir Vu Hai Ha.

Au cours de ces visites, les parties ont affirmé le rôle important de l'organe législatif dans la promotion des relations bilatérales. Elles ont convenu de déployer des efforts pour concrétiser et approfondir, par la voie parlementaire, le partenariat stratégique Vietnam-Singapour ainsi que le partenariat stratégique global Vietnam-Japon.

En particulier, la signature du premier accord de coopération entre la Chambre des conseillers du Japon et une Assemblée nationale étrangère constitue un résultat important de la visite, établissant un cadre juridique solide pour la concrétisation de la coopération interparlementaire et l’expansion de la coopération dans d’autres domaines, contribuant au renforcement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon.

Dans l'optique de renforcer la coopération interparlementaire avec Singapour, Tran Thanh Man et les dirigeants singapouriens ont convenu de poursuivre la mise en œuvre effective de l'accord de coopération entre les deux Assemblées nationales, contribuant ainsi à l'élévation du partenariat stratégique Vietnam-Singapour vers une nouvelle hauteur. -VNA