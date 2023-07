Développement du tourisme musical pour attirer des touristes généreux

Le superstar international Charlie Puth se produira au festival de musique 8Wonder qui aura lieu le 22 juillet à Vinpearl Nha Trang, ville côtière de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre).



Depuis la mise en vente des billets pour cet événement musical, la plateforme de réservation de voyages en ligne Agoda a enregistré une augmentation de 80% des recherches par les Vietnamiens sur les hébergements dans la ville de Nha Trang et de 25% du nombre total de recherches par les Vietnamiens et étrangers.



Le festival de musique 8Wonder est l'un des concerts de Charlie Puth cette année. Cet événement réunira également des stars vietnamiennes comme Ha Anh Tuan, Ho Ngoc Ha, HIEUTHUHAI, MONO, Tlinh, Amee et DJ Mie.



Selon Tran Minh Duc, vice-président de l'Association du tourisme de Nha Trang, 8Wonder s’inscrit dans le cadre de WonderFest qui est un événement pionnier en termes de combinaison de la musique et de l'écosystème touristique de qualité, permettant d'attirer davantage de touristes à Khanh Hoa.

Nguyen Huy Hoang, directeur exécutif de Klook Vietnam, a déclaré que les événements musicaux internationaux revêtaient une signification importante pour l'industrie du tourisme, attirant des visiteurs, vietnamiens comme étrangers.

La course à la voile Hong Kong - Nha Trang aura lieu en octobre 2023. Photo: journal de Khanh Hoa





Selon lui, la vente des billets pour les derniers concerts musicaux internationaux dans la région a toujours attiré des centaines de fans qui ont fait la queue pour les acheter. Cela montre les forts liens entre les programmes de musique internationaux et le tourisme. Les touristes visitent une destination pour assister à un programme de musique préféré et découvrir les sites touristiques et culturels locaux.



Outre le festival de musique 8Wonder, de nombreux autres événements sont prévus à Nha Trang à cette occasion, tels que la cérémonie de remise des Prix "Canh diêu vàng" (Cerf-volant d'or), la course à la voile Hong Kong - Nha Trang, etc.



Ces événements contribueront non seulement à augmenter le nombre de touristes, mais aussi à prolonger leur séjour et à augmenter leurs dépenses, a déclaré Nguyen Thi Le Thanh, directrice du Service provincial du Tourisme.



Le comité d'organisation considère ce festival de musique de qualité internationale comme une étape importante pour faire du Vietnam une destination pour les événements musicaux et les festivals internationaux. -VNA/VI