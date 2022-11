Le tourisme de bien-être attire de plus en plus de personnes, surtout en cette période post-pandémie de COVID-19. Et le Vietnam dispose de nombreux atouts pour développer fortement ce type de tourisme, selon l’Administration nationale du Tourisme.



Le pays dispose en effet d’un littoral d'environ 3.260 km et de nombreuses belles plages du Nord au Sud. En outre, il possède de riches ressources en eau minérale, lesquelles sont précieuses pour les soins de santé.

Le secteur de la géologie a découvert environ 400 sources d'eau minérale chaude à travers le pays. De plus, le Vietnam a un système diversifié de plantes médicinales avec environ 3.850 espèces. Parallèlement, le réseau de sites historiques et culturels, de temples, pagodes et monastères, peut favoriser le développement du tourisme, du tourisme associé à des activités telles que la méditation, le yoga... en particulier.

Parc du ruisseau du mont Than Tai, Da Nang. Photo: VNA





Selon de nombreux experts, au Vietnam, il y a eu un certain développement du tourisme de bien-être avec une variété de produits dans diverses localités.



Dans la province de Long An par exemple, la zone touristique « Cánh đồng bất tận » (Champ infini) dans le district de Moc Hoa présente aux visiteurs des produits naturels à base de plantes venues de la zone humide de Dong Thap Muoi. Les touristes peuvent visiter sa forêt médicinale où plus de 90 espèces rares d'herbes médicinales sont préservées, profiter de la nourriture et de boissons locales à base d'une combinaison de nombreuses herbes médicinales…



Ba Ria-Vung Tau est une autre localité avec de nombreux produits de villégiature et de soins de santé associés aux ressources touristiques maritimes et insulaires. La province abrite le pôle touristique de Binh Chau-Ho Tram-Ho Linh avec des forêts, des ruisseaux et des sources d’eau minérale chaude bonnes pour la santé. Sans oublier Con Dao avec sa nature magnifique, ses écosystèmes divers et son climat agréable toute l'année.-VNA/VI