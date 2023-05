Développement de l’agrotourisme dans la partie sud du delta du fleuve Rouge

Quatre provinces de la partie sud du delta du fleuve Rouge, à savoir Ninh Binh, Ha Nam, Nam Dinh et Thai Binh, exploitent progressivement leurs avantages naturels pour développer l'agrotourisme.



L'exploitation des potentiels et avantages exceptionnels est l'une des solutions fondamentales pour concrétiser la résolution n° 30-NQ/TW du 23 novembre 2022 du Bureau politique sur le développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité dans le delta du fleuve Rouge pour 2030, avec une vision à l'horizon 2045.



Au bourg de Yên Dinh, district de Hai Hâu, province de Nam Dinh, ces dernières années, de nombreux touristes étranger ont découvert les produits OCOP (One Commune, One Product - A chaque commune, son produit) 5 étoiles de la société Ecohost.



Bui Thi Nhan, directrice générale d'Ecohost, a indiqué que lors d’un concours des initiatives de soutien à l’entrepreneuriat dans le tourisme dans la région du Mékong, organisé par le gouvernement australien et la Banque asiatique de développement, Ecohost avait remporté la deuxième place en matière de produits touristiques concernant la restitution de maisons campagnardes dans le pur style traditionnel dans le Nord du Vietnam pour attirer les touristes étrangers.



Selon Trân Thi Thu Thuy, cheffe du bureau de gestion du tourisme du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, il existe de grands avantages et potentiels, mais le développement de l’agrotourisme laisse encore à désirer. Seule Ecohost a des activités très efficaces dans ce secteur.



A Ninh Binh, l'agrotourisme contribue au développement durable de l’agriculture et de la ruralité de la province, en exploitant les ressources naturelles locales.



Le développement de l’agrotourisme a créé des emplois stables pour des travailleurs. Ce modèle contribue aussi à la préservation des valeurs culturelles locales et au développement du tourisme de Ninh Binh.



Auparavant, dans des destinations touristiques telles que Tam Côc - Bich Dông, Tràng An, Vân Long, Cuc Phuong, Bai Dinh, de nombreux ménages ne vivaient que de l'agriculture, leurs revenus provenant essentiellement de la culture et de l'élevage. Grâce au développement des services touristiques, la vie des habitants de ces régions s’est nettement améliorée.

Présentation d'un modèle d'agrotourisme à Thai Binh. Photo: nhandan.vn



Selon des experts, les provinces de la partie sud du delta du fleuve Rouge présentent des conditions très favorables au développement agricole et à l’agrotourisme. Elles définissent clairement des stratégies de développement de l’agrotourisme.



La province de Ha Nam, elle, a des orientations jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2050, selon lesquelles, l’agrotourisme deviendra l'un des principaux secteurs économiques.



La province de Thai Binh a également approuvé le "Projet de développement agricole et rural associé au tourisme pour la période 2022-2025 avec une vision à l'horizon 2030".



La province de Ninh Binh fait des efforts pour créer de nombreux produits et services touristiques agricoles uniques, attirant des touristes.



La province de Nam Dinh compte piloter un certain nombre de modèles d’agrotourisme associés aux chaînes de valeur agricoles et développera des produits OCOP et la transformation numérique.



Le directeur adjoint du Service de l'Agriculture et du Développement rural de la province de Ha Nam, Ngô Manh Ngoc, a appelé les localités à améliorer les capacités des habitants en matière d’agrotourisme, à promouvoir la participation des populations locales à la gestion et à la conservation des paysages ruraux, à augmenter les investissements pour améliorer la compétitivité.



De son côté, Dinh Vinh Thuy, directeur du Service de l'Agriculture et du Développement rural de la province de Thai Binh, a affirmé que la communication et la promotion de l'agriculture et des produits agricoles étaient également très nécessaires, favorisant à la fois le développement de l’agrotourisme et l’édification de la Nouvelle Ruralité. -VNA/VI