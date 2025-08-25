Deuxième répétition générale du défilé pour la célébration de la Fête nationale

La deuxième répétition générale du grand défilé militaire et civile marquant le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre (mission codée A80), a eu lieu dimanche 24 août à 20h00 sur la place de Ba Dinh à Hanoï.

Il s'agissait de la dernière répétition générale avant la répétition préliminaire (prévue le 27 août) et la grande répétition (le 30 août), qui ont précédé la cérémonie officielle du 2 septembre.

Dès le petit matin, une foule nombreuse s'est rassemblée le long des principales artères de la capitale, le long du parcours du défilé, pour assister à l'événement. Afin d'assurer la sécurité et la fluidité des mouvements des blocs, les unités de l'armée et de la police ont collaboré avec les autorités de Hanoï pour mettre en œuvre de vastes plans de sécurité et de contrôle de la circulation.

Dans le cadre de la répétition, la 45ᵉ Brigade d'artillerie du Commandement de l'artillerie et des missiles a procédé à une salve d'honneur avec 63 coups de feu à blanc tirés depuis le stade national My Dinh. Près de 60 militaires, répartis en cinq unités, ont tiré 21 salves au son de l'hymne national vietnamien. Lors de la célébration officielle, des balles de 105 mm seront utilisées à la place des balles à blanc.

Défilé de véhicules blindés sur la place Ba Dinh. Photo: VietnamPlus

La deuxième répétition générale sur la place Ba Dinh comprenait deux parties : les cérémonies de l'État et du Parti, et le défilé militaire.

Près de 16 000 participants y ont pris part, comprenant des formations à pied et debout, ainsi que des véhicules militaires, de l'artillerie et des véhicules spécialisés de l'armée et de la sécurité publique. Trois contingents militaires étrangers ont également participé à la répétition.

Quarante ans après 1985, la célébration du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre sera la deuxième organisée sur la place Ba Dinh avec la participation d'unités de véhicules blindés, d'armes et d'équipements de grande envergure.

L'arsenal présenté cette fois-ci regroupe des équipements modernes de l'Armée populaire et la Police populaire du Vietnam, notamment des systèmes de missiles, des drones, des véhicules de combat conçus, produits et développés par le Vietnam lui-même. De nombreux matériels comme les missiles, chars, véhicules blindés et lance-roquettes ont également été modernisés et améliorés par le pays.

Comme lors de la première répétition générale, trois contingents étrangers y ont également pris part : la Fédération de Russie, le Laos et le Cambodge.

Photo: VietnamPlus

Après la cérémonie, le défilé a défilé devant la tribune du mausolée de Hô Chi Minh, en formations comprenant : l'emblème national, le drapeau du Parti et le drapeau national ; un véhicule portant un portrait du Président Hô Chi Minh ; des symboles marquant le 80e anniversaire ; des contingents de l'Armée populaire vietnamienne, des armées étrangères, des milices et de la Sécurité publique populaire ; des unités militaires et policières mécanisées ; et des organisations de masse représentant les travailleurs, les agriculteurs, les femmes, les anciens combattants, la jeunesse, les Vietnamiens d'outre-mer et les minorités ethniques.

Les unités participantes ont fait preuve de discipline, de précision et d'un moral élevé, reflétant la modernisation des forces armées vietnamiennes. La synchronisation des formations et la présentation des équipements ont souligné leur préparation au combat, leur régularité et leur esprit de grande unité nationale.

Après avoir passé la tribune sur la place Ba Dinh, les unités du défilé se sont ensuite réparties en plusieurs directions, empruntant les artères principales du centre de Hanoï avant de regagner leurs points de rassemblement prévus dans le plan. -VNA/VI