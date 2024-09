Deuxième journée du 10e Plénum du 13e mandat du Parti

Délégués lors de la cérémonie d'ouverture du 10e Plénum. Photo: VNA

Le 19 septembre 2024, le Comité central du Parti a travaillé en plénière pour discuter des sujets déjà abordés lors des débats en groupes.



To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, a présidé les discussions sur: le projet de rapport politique à soumettre au 14e Congrès national du Parti; le Rapport résumant un certain nombre de questions théoriques et pratiques sur le Renouveau à orientation socialiste au cours des 40 dernières années au Vietnam.



Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, Premier ministre, a présidé les discussions sur: le projet de rapport évaluant 5 ans de mise en œuvre de la Stratégie décennale de développement socio-économique pour 2021 - 2030, orientations et tâches de développement socio-économique pour 2026 - 2030; le projet de rapport évaluant la mise en œuvre du plan de développement socio-économique 2024, plan prévu de développement socio-économique pour 2025; le rapport évaluant l'exécution du budget de l'État en 2024, prévisions budgétaires de l'État pour 2025; le plan financier et budgétaire de l'État pour 2025 - 2027; la politique concernant la construction d'un chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud.



Luong Cuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat, a présidé les discussions sur: le projet de rapport résumant le travail du personnel du 13e Comité central du Parti et orientations pour le travail du personnel du 14e Comité central du Parti; le projet visant à modifier et compléter la décision n° 244-QD/TW du 9 juin 2014 du 11e Comité central du Parti portant promulgation du règlement électoral au sein du Parti; le projet de rapport résumant le travail d’édification du Parti et la mise en œuvre de la Charte du Parti à soumettre au 14e Congrès national du Parti./.-VNA/VI