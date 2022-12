Deuxième championnat national du Vo Vietnam en Algérie

L'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Nguyên Thanh Vinh, et les membres de l'instance algérienne de Vo Vietnam. Photo: VNA

Des centaines athlètes algériens ont participé au deuxième championnat du Vo Vietnam qui s’est ouvert le 23 décembre à Tizi Ouzou (Algérie).

Présent à la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Nguyên Thanh Vinh, s'est félicité de l'organisation de ce championnat, affirmant qu'il s'agissait d'une des activités contribuant au renforcement de l'amitié entre les deux peuples.

Le diplomate a souligné que le mouvement de pratique des arts martiaux traditionnels vietnamiens en Algérie était un élément fort dans les relations bilatérales, tout en appelant les deux pays à continuer à promouvoir les échanges culturels et sportifs.

Le Vo Vietnam, introduit en Algérie en 1973 par le maître Abdelmalek Ait Larbi, englobe quatre écoles, toutes affiliées à la Fédération algérienne de Vo Vietnam et arts martiaux traditionnels vietnamiens. Il s'agit de Thanh Long vo dao, Viet vo dao, Binh Dinh Gia et Vo Gian Dao.



Pour rappel, la Fédération algérienne de sport scolaire a signé un protocole d'accord avec huit fédérations sportives, pour l'expansion du projet d'intégration de plusieurs disciplines dans les établissements scolaires et la promotion de la pratique sportive chez les élèves.



Ce protocole d'accord regroupe huit disciplines des arts martiaux : aïkido, full-contact et kick-boxing, ju-jitsu, vo vietnam, kempo, yoseikan budo, vovinam viet vodao et le hapkido.