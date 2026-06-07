Deux titres asiatiques pour l’équipe vietnamienne d’aviron de mer

Pour sa première participation aux Championnats asiatiques d’aviron de mer, organisés en Thaïlande du 4 au 7 juin, l’équipe vietnamienne a réalisé une performance remarquée en remportant deux médailles d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze. Photo: tdtt.gov.vn

L’équipe nationale vietnamienne d’aviron de mer a signé une prestation prometteuse lors des Championnats asiatiques d’aviron de mer 2026, disputés en Thaïlande du 4 au 7 juin, en remportant un total de quatre médailles, dont deux d’or, une d’argent et une de bronze.

Dès sa première participation à cette compétition continentale, la sélection vietnamienne a marqué les esprits grâce à plusieurs résultats de premier plan. Les deux titres asiatiques ont été remportés par Hoang Vu Kiêu Loan dans l’épreuve féminine individuelle des moins de 19 ans (W1X), ainsi que par le duo Ngoc Minh Châu – Nguyên Thị Ngoc Anh dans l’épreuve féminine en double des moins de 16 ans (W2X).

Ngoc Minh Châu a également enrichi le bilan vietnamien en décrochant l’argent dans l’épreuve individuelle féminine des moins de 16 ans (W1X). De son côté, Nguyên Thi Anh Tho a obtenu le bronze dans l’épreuve féminine individuelle Open (W1X).

Ces résultats témoignent de la qualité de la préparation de l’équipe nationale vietnamienne ainsi que du potentiel de développement de l’aviron de mer au Vietnam. Bien que cette discipline ne bénéficie d’investissements que depuis quelques années, elle enregistre progressivement des progrès encourageants sur la scène internationale.

Cette performance revêt une importance particulière alors que l’aviron de mer fera officiellement son entrée au programme des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Cette perspective ouvre de nouvelles ambitions pour l’aviron vietnamien, qui pourra désormais viser une qualification olympique dans cette discipline.

Selon les spécialistes, l’aviron de mer correspond parfaitement aux atouts naturels du Vietnam, doté d’un long littoral et de nombreuses zones côtières propices à la pratique des sports nautiques. Le développement de cette discipline pourrait ainsi contribuer non seulement à l’amélioration des performances sportives de haut niveau, mais également à la promotion du sport maritime, du tourisme côtier et de l’image du pays.

Les médailles remportées lors de ces Championnats asiatiques constituent ainsi un signal encourageant pour l’avenir de l’aviron vietnamien et confirment la capacité des jeunes athlètes du pays à rivaliser avec succès sur la scène continentale. -VNAVI

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