Deux tireurs vietnamiens remportent l’or aux Championnats asiatiques de tir 2024

Le tireur Pham Quang Huy. Photo: VNA

Aux Championnats d'Asie de tir carabine/pistolet 2024, en Indonésie, la Vietnamienne Trinh Thu Vinh et son coéquipier Pham Quang Huy ont remporté le 9 janvier une médaille d'or à l'épreuve du tir au pistolet à air comprimé à 10 mètres par équipes mixtes.



En finale, les deux tireurs vietnamiens ont affronté la paire indienne Sangwan Rhythm et Cheema Arjun Singh.



Prenant continuellement l'avantage, Pham Quang Huy et Trinh Thu Vinh ont ensuite vu leurs adversaires remonter à 11-15 avant de marquer le point décisif leur permettant de remporter la finale 16-11.



Les Championnats d'Asie de tir carabine/pistolet 2024 sont une occasion pour les tireurs individuels de glaner des points pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Les épreuves par équipes ne comptent pas pour décrocher des points en vue des JO. A ce jour, seule la tireuse Trinh Thu Vinh a validé son billet pour Paris.



Ces championnats se déroulent du 4 au 18 janvier en Indonésie. L'équipe vietnamienne comprend 11 tireurs. -VNA/VI