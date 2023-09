Deux rues de Bac Giang rebaptisées des noms de journalistes de la VNA

En l’honneur de son 78e anniversaire (15 septembre), l’Agence vietnamienne d’information (VNA), en collaboration avec les autorités de Bac Giang, a organisé le 8 septembre une cérémonie pour rebaptiser deux rues dans cette province septentrionale des noms des journalistes Tran Kim Xuyen et Dao Tung.

Cérémonie organisé par la VNA pour rebaptiser une rue à Bac Giang du nom du journaliste Tran Kim Xuyen. Photo: VNA

S’exprimant lors de la cérémonie, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang a déclaré que cet événement significatif démontrait la belle tradition "Quand vous buvez de l’eau, rappelez-vous la source" ainsi que la reconnaissance du Parti, de l'État, du gouvernement, de la population de Bac Giang, et du personnel de la VNA envers les journalistes Tran Kim Xuyen et Dao Tung, représentants typiques des générations de journalistes et de soldats ayant contribué à la lutte pour la libération nationale et au développement de la presse révolutionnaire du Vietnam.

C'est aussi une reconnaissance envers la VNA, une agence de presse honorée d'avoir été nommée par l'Oncle Ho, avec une fière tradition, a-t-elle ajouté.

La rue Tran Kim Xuyen mesure 560 m de long et 7,5 m de large et se situe dans la commune de Tan Tien; et la rue Dao Tung, 1180 m de long et 12 m de large, dans la commune de Tan My.