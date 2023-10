Deux restaurants vietnamiens classés parmi les 25 meilleurs d’Asie

The Rhythms et Cloud Nine à Hanoi font partie de la liste des 25 meilleures destinations gastronomiques d'Asie du guide de voyage Tripadvisor, le plus populaire au monde.

Rhythms offre une vue parfaite sur le lac Hoan Kiem et le Vieux quartier. Photo: Tripadvisor

Le restaurant Rhythmns a été classé 15e et Cloud Nine, 24e dans la liste des prix Travelers' Choice « Best of the Best » Restaurants Awards 2023 dévoilée récemment (25 meilleurs restaurants de luxe votés par les experts et les touristes).

Les résultats ont été récemment annoncés par Tripadvisor, l'un des plus grands sites de partage d'expériences de voyage au monde, basé aux États-Unis. L'année dernière, le restaurant Kabin à Hô Chi Minh-Ville avait été le seul représentant du Vietnam dans cette liste.

Situé au septième étage de La Sinfonia del Rey Hotel & Spa dans le centre-ville de Hanoi, le Rhythmns offre aux clients une vue parfaite sur le lac Hoan Kiem et le vieux quartier. Le restaurant sert une cuisine traditionnelle et des spécialités régionales et internationales. Certains plats typiques très appréciés comprennent le poulet rôti du Nord-Ouest, les rouleaux de printemps, les rouleaux de banane et la crème glacée. Le prix du plat est de 165.000 dongs, selon le menu du restaurant.

Pendant ce temps, Cloud Nine, au 9ème étage de l'hôtel La Siesta Premium dans la rue Hang Be, impressionne les clients avec son style architectural nostalgique, ainsi que ses spécialités emblématiques de tout le pays. Le restaurant est décoré dans un style nostalgique avec comme couleurs principales le noir et blanc, servant le déjeuner et le dîner par formule et à la carte. Le prix d'un plat est de 100.000 dongs.

La liste de Tripadvisor a été établie sur la base d'un volume élevé d'avis et d'opinions exceptionnels de la part de leurs lecteurs du monde entier sur une période de 12 mois concernant le montant d'argent dépensé correspondant au service, à l'emplacement du restaurant, à la qualiét du service, à la variété des aliments, à la saveur et à l'originalité.

Travelers' Choice Best of the Best est le prix annuel de Tripadvisor composé de 5 catégories à savoir destinations, plages, restaurants, hôtels et expériences. Chaque catégorie contient une liste des meilleurs au monde, sur les continents et les pays, basée sur les votes d'experts du voyage et de voyageurs du monde entier.

Ise Sueyoshi (Japon) a été nommé meilleur restaurant d'Asie, suivi d’Avartana (Inde) et d’Akira Back (Thaïlande).