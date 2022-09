Deux rares civettes palmistes d’Owston sauvées des trafiquants

Deux rares civettes palmistes d’Owston (Chrotogale owstoni) destinées à la consommation ont été libérées par des défenseurs des animaux, a annoncé jeudi 22 septembre un représentant du parc national de Cuc Phuong, dans la province de Ninh Binh (Nord).

La police du district de Ngoc Lac, dans la province de Thanh Hoa (Centre) remettant deux civettes palmistes d’Owston au parc national de Cuc Phuong. Photo : VNA





Elles ont été sauvés grâce aux efforts coordonnés du parc national de Cuc Phuong, du Centre pour la conservation de la faune du Vietnam (SVW, pour Save Vietnam’s Wildlife) et de la police du district de Ngoc Lac, dans la province de Thanh Hoa (Centre), a-t-il indiqué.

Les autorités ont confisqué deux mammifères carnivores nocturnes de la famille des viverridés dans la soirée du 21 septembre dans le district de Ngoc Lac à deux trafiquants qui les ont achetées à des braconniers.



Prises au piège dans la forêt, ces bêtes sauvages ont été grièvement blessées aux jambes, dont l’une était très affaiblie. Elles ont été transportées au Centre de sauvetage des animaux sauvages du parc national de Cuc Phuong où elles sont examinées et soignées.



La civette palmiste d’Owston est l’une des variétés les plus rares de civette au Vietnam. Inscrite sur la Liste rouge mondiale des espèces menacées comme celle du Vietnam, elle est classée parmi les espèces en danger à protéger en urgence.

Un agent en train de s’occuper d’une des deux civettes palmistes d’Owston saisies. Photo : VNA

Recherchées non seulement pour leur fourrure gris-jaune à bandes noires, mais aussi pour leur musc qui est utilisé dans la pharmacopée traditionnelle ou non, les civettes palmistes d’Owston font donc l’objet d’un braconnage plus élevé que les autres variétés.



Le directeur du SVW, Nguyên Van Thai, a fait savoir que le parc national de Cuc Phuong collabore avec le SVW pour étendre la construction d’un programme d’élevage conservatoire, aussi appelé reproduction en captivité, des civettes palmistes d’Owston en vue d’une réintroduction dans le milieu naturel.



Un centre d’élevage conservatoire devrait être construit sur près d’un hectare dans le parc national de Cuc Phuong avec 50 aires pour autant de civettes palmistes d’Owston d’où chaque année six à dix d’entre elles seront relâchées en pleine nature. – VNA/VI