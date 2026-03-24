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Deux premiers mois : Les IDE réalisés augmentent de 8,8%

Grâce à ce projet, les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au cours des deux premiers mois de 2026 ont dépassé les 6 milliards de dollars. Bien qu’en baisse de 12,6 % en glissement annuel, ce résultat reste positif dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques et les incertitudes des politiques commerciales internationales.
    

 

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Lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) en Russie, le vice-ministre russe du Développement économique, Vladimir Evguenievitch Ilyitchev, a estimé que la visite du PM Pham Minh Chinh en Russie ouvrait des perspectives majeures pour garantir les infrastructures fortes pour l'autonomie dans le développement économique stable du Vietnam.
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