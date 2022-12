Deux plages vietnamiennes dans le top 10 des plus populaires sur TikTok

Les deux plages vietnamiennes de Nha Trang et Vung Tau ont figuré dans le top 10 de celles affichant le plus de vues au monde sur la plateforme de réseau social TikTok, selon un article publié le 25 décembre sur le site : https://www.cnbc.com.

La plage de Nha Trang (province de Khanh Hoa, Centre) se classe 3e, derrière les plages de Bondi (Australie) et Pattaya (Thaïlande).

Un coin de la ville balnéaire de Nha Trang, province de Khanh Hoa. Photo : Hoang Ha/VI

La plage de Nha Trang est dotée d'une eau bleue cristalline et d'un sable blanc et fin. Les visiteurs peuvent s'amuser, faire des excursions en bateau, du parapente pour jouir de vues panoramiques sur la mer... Nha Trang a beaucoup de choses intéressantes à découvrir et expérimenter. Sa plage mérite vraiment sa troisième place sur la liste, avec 64,6 millions de vues sur TikTok.

La plage de Vung Tau (province de Ba Ria - Vung Tau, Sud) se classe 4e, avec 61,9 millions de vues sur TikTok.