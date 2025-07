Deux patrimoines vietnamiens se dévoilent dans la cité médiévale de Provins

L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang lors de l'ouverture de l'exposition. Photo: VNA

Une exposition des vestiges de la cité impériale de Thang Long et de l’ancienne citadelle de Cô Loa a eu lieu dimanche 6 juillet au cœur du Prieuré Saint-Ayoul, dans la cité médiévale de Provins, en région Île-de-France.



Construite au XIe siècle sous la dynastie des Ly, la cité impériale de Thang Long est un complexe de bâtiments et de vestiges, concrétisant un désir d’indépendance et d’aspiration à la prospérité du Dai Viêt. Elle fut le centre du pouvoir politique pendant près de 13 siècles.



La cité impériale de Thang Long a été présentée pour la première fois dans la grande salle au cœur du Prieuré Saint-Ayoul et de son Abside, en décembre 2022.



Selon l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, l’exposition revêt une importance particulière car c’est la première fois que le site national de Cô Loa est présenté au public international. Située dans le district de Dông Anh, à environ 20 km du centre-ville, l’ancienne citadelle de Cô Loa était la capitale du royaume Âu Lac sous le règne du roi An Duong Vuong au IIIe siècle avant Jésus-Christ.



Cô Loa est la première capitale, posant les fondations de l'ancien État du peuple vietnamien. La citadelle impériale de Thang Long s'inscrit dans la continuité et marque le fort développement de l'État médiéval du Dai Viêt. Nous espérons bien sûr qu'un jour, Cô Loa sera également reconnue comme site du patrimoine mondial, a déclaré Olivier Lavenka, maire de Provins.



Cette exposition marque une étape importante dans la coopération durable entre Hanoi et la région Île-de-France, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de conservation du patrimoine et de développement touristique entre les deux localités.



La cité impériale de Thang Long-Hanoi et la cité médiévale de Provins ont toutes deux été consacrées par l'UNESCO en raison de la valeur inestimable qu'elles représentent pour l'humanité toute entière. Elles plongent par ailleurs leurs racines dans une histoire millénaire. Toutes les deux ont pris leur envol au XIe siècle et transmis aux générations d'aujourd'hui un patrimoine exceptionnel.



L’ambassadeur Dinh Toàn Thang a exprimé sa conviction que Provins accompagnera toujours dans la promotion et la mise à l’honneur des patrimoines du Vietnam, et le site de Cô Loa, qui porte la profondeur historique du pays, sera présenté plus largement, afin que les valeurs culturelles, historiques et patrimoniales du Vietnam puissent rencontrer et interagir avec celles de la France, au service de l’avenir commun et du développement durable des deux nations. – VNA/VI