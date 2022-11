Deux patrimoines vietnamiens inscrits au Registre “Mémoire du monde pour l'Asie-Pacifique"

“Les documents en Sino-Nom du village de Truong Luu, province de Ha Tinh (1689-1943)” et les “Ma Nhai (Inscriptions) sur les montagnes de marbre, ville de Da Nang”, ont été inscrits au Registre “Mémoire du monde de l'UNESCO pour l'Asie-Pacifique”.



La décision a été prise le 26 novembre lors de la 9e réunion du Comité régional Mémoire du monde pour l'Asie-Pacifique (MOWCAP) qui se tient en République de Corée.

“Les documents en Sino-Nom du village de Truong Luu, province de Ha Tinh (1689-1943)” comprennent des édits royaux, des documents envoyés aux/par les autorités Nguyen par/aux habitants du village de Truong Luu, des rouleaux suspendus élogieux écrits en caractères chinois et Nom sur du papier spécial dó ou de la soie. Chacun des documents est considéré comme une œuvre d'art originale, ils fournissent des preuves authentiques sur l'histoire, l'éducation, la politique, la culture, les célébrités, l'égalité des sexes et l'éloge des femmes, la tradition d'apprentissage et le respect des personnes âgées.

Les “Ma Nhai (Inscriptions) sur les montagnes de marbre, ville de Da Nang” sont un précieux patrimoine documentaire en caractères chinois et nom (Sino-Nom). Il s’agit de 78 documents (76 inscriptions chinoises et 02 inscriptions nom), dont éloges, poèmes, mots introductifs, écritures de noms, phrases parallèles, écrits par des bonzes de hautes vertus, empereurs et mandarins de la dynastie des Nguyen et des générations de poètes bien connus sur le mur de la grotte, datant de la première moitié du XVIIe siècle aux années 1960.