Deux ouvriers vietnamiens blessés dans l'explosion d'une usine de peinture à Osaka, au Japon

Une explosion survenue vers 16h00 le 28 décembre (heure locale) à l'usine Maruyama Painting Industry, située à Tonoshima dans la préfecture d'Osaka, a causé de graves brûlures à trois ouvriers, parmi lesquels deux Vietnamiens.

Les autorités ont identifié les deux stagiaires vietnamiens blessés comme étant N.C.A, né en 2001, et D.V.V, né en 2004. Arrivés au Japon dans le cadre d'un programme de formation, ils sont actuellement hospitalisés dans le coma, inconscients, l'un d'entre eux souffrant de brûlures au troisième degré, le niveau le plus grave.

Phan Tien Hoang, premier secrétaire et chef du Comité de gestion du travail de l'ambassade du Vietnam au Japon, a indiqué que son équipe avait pris contact avec le syndicat de gestion japonais, l'agence vietnamienne de recrutement et les proches des deux victimes afin de recueillir des informations et de leur apporter toute l'aide nécessaire.-VNA