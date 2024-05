Deux officiers de la Sécurité publique rejoignent les forces de maintien de la paix de l'ONU

Le vice-ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang présente la décision du président à deux agents de la Sécurité publique d'effectuer des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Photo: VNA

Mercredi 29 mai, à Hanoï, le ministère de la Sécurité publique a organisé une cérémonie pour remettre la Décision du président de la République à deux officiers qui participeront à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA).

Autorisé par le président de l'État, le vice-ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang a présenté les décisions au commandant Vu Tran Thang et à la capitaine Nguyen Lan Anh.

Le vice-ministre Luong Tam Quang a souligné que la participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU était une tâche importante du Vietnam en général et du ministère de la Sécurité publique en particulier. Il s'agit également d'une action concrète contribuant directement à la création et au maintien de la paix et de la sécurité durables pour le monde et les régions, a-t-il déclaré.

Il a demandé aux deux officiers de travailler en étroite collaboration avec les officiers militaires vietnamiens exerçant leurs fonctions à la FISNUA, de maintenir la solidarité, de se coordonner avec leurs collègues internationaux, de s'efforcer de résoudre les difficultés et de rester déterminés à remplir parfaitement les tâches assignées par l'ONU et le Parti, l'État et le ministère de la Sécurité publique du Vietnam.

Depuis octobre 2022, le ministère de la Sécurité publique a envoyé deux groupes de six membres à la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) et un officier à la Division de police du siège de l'ONU. Il achève les procédures de déploiement de trois autres officiers à la MINUSS. -VNA/VI