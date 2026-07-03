Deux nouveaux pangolins de Java confiés à un centre de sauvegarde au Vietnam

Réception d’un spécimen de pangolin de Java remis par le Comité populaire de la commune de Huong Hiep. Photo: VNA

Le Centre de sauvetage, de conservation et de développement de la faune sauvage du Parc national de Phong Nha-Ke Bang a annoncé, le 3 juillet, avoir reccueilli deux nouveaux pangolins de Java (Manis javanica) remis volontairement par des habitants de la province de Quang Tri.

L’un des animaux a été découvert par un habitant au bord d’une route, l’autre dans une zone agricole. À leur arrivée au centre, les deux pangolins présentaient un état de santé fragile. Le premier, un jeune spécimen découvert dans une zone agricole, pesait environ 0,9 kg, tandis que le second, une femelle retrouvée au bord d’une route, pesait 1,2 kg. Ils font actuellement l’objet de soins vétérinaires, d’une période de quarantaine et d’un suivi avant leur éventuelle réintroduction dans leur milieu naturel.

Quelques jours plus tôt, un troisième pangolin de Java, pesant plus de quatre kilogrammes, avait également été confié au parc national afin d’être pris en charge et réintroduit dans son habitat naturel.

Classé en danger critique d’extinction sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le pangolin de Java figure parmi les espèces bénéficiant du plus haut niveau de protection au Vietnam. Son exploitation et son commerce international à des fins commerciales sont interdits.

Selon le Centre, les remises volontaires d’animaux sauvages par les habitants constituent un signal encourageant pour la protection de la biodiversité et contribuent aux efforts de conservation des espèces menacées.-VNA/VI